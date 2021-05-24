Liên quan đến ồn ào xung quanh sự "im lặng" từ lúc kêu gọi giúp đỡ người dân miền Trung, mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã lên tiếng về số tiền 13 tỷ đồng quyên góp từ thiện. NSƯT Hoài Linh khẳng định, số tiền này không phải chỉ 13 tỷ đồng mà chính xác hơn là 14,67 tỷ đồng và vẫn còn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích từ thiện mà anh đã thiết lập. Nam danh hài cũng cho biết, sau những đợt trao tiền từ thiện, anh sẽ công bố các clip và chứng từ minh bạch đến công chúng.

Theo đó, trong livestream, bà Phương Hằng khiến nhiều khán giả bất ngờ, thậm chí lúc ấy còn có cảm tưởng "phi lý" khi kể lại giấc mơ kỳ lạ giữa Đàm Vĩnh Hưng và danh hài Hoài Linh.

Điều khiến công chúng bất ngờ là dù đến hôm nay Hoài Linh mới chia sẻ về vụ việc, nhưng có một chi tiết hoàn toàn trùng khớp với lời bà Nguyễn Phương Hằng đã chia sẻ trong livestream trước đó tối ngày 22/5.



Bà Phương Hằng trong lần livestream gần đây có nhắc tới Hoài Linh và giấc mơ kỳ lạ - Ảnh chụp màn hình

"Đàm Vĩnh Hưng ơi cho chị hỏi nè! Hoài Linh có điện thoại em hông? Hai đứa có nói chuyện với nhau không? Chị nằm mơ thấy 'là *** hỏi Hoài Linh là 13 tỷ sao rồi? Rồi Hoài Linh nó nói còn nguyên trong tài khoản, *** nói "giờ sao anh?'. Chị nằm mơ thấy rõ ràng luôn á, nói: "Giờ qua tuần tính chứ sao". Có qua tuần thì cũng chiếm đoạt 6 tháng rồi. Nếu sự thật này báo chí đưa thì vô hộp rồi cưng ơi! Nuốt không trôi cũng có tội chứ không phải nhả ra là bình thường đâu em. Chuyện này không phải chuyện giỡn nha em".

Ngay phần đầu đoạn livestream, bà Phương Hằng cũng thông tin đến khán giả: “Em nằm mơ em thấy Đàm Vĩnh Hưng nói chuyện với Hoài Linh nó xác nhận là tiền vẫn còn nằm trong tài khoản, 6 tháng nay không biết làm cái gì nhưng mà tiền vẫn còn nằm nguyên trong tài khoản thì thôi cái mùa dịch này ai cũng thất nghiệp hết ai cũng khó khăn hết thì thôi đâu trả về đó đi...".

Sau khi Hoài Linh chính thức lên tiếng về vụ việc, dù không biết rõ tính xác thực về thông tin trong livestream chia sẻ của bà Hằng như thế nào, thế nhưng "lời tiên tri" của nữ đại gia Đại Nam vẫn khiến cộng đồng mạng trầm trồ.