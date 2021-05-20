Giữa bão dram ‘cấp 12’, Jimmii Nguyễn ‘liều mình’ thốt lên: Đừng nghĩ Hoài Linh đủ khôn để biết đúng sai, xin hãy nhẹ nhàng với anh ấy

Sao Việt 20/05/2021 16:12

Dạo gần đây, Hoài Linh là cái tên được nữ doanh nhân Phương Hằng nhắc đến liên tục trong các livestream với ngôn từ vô cùng gay gắt, chỉ trích kịch liệt.

Khán giả liên tục đặt ra câu hỏi liệu những gì bà Phương Hằng nói có phải là sự thật? Tại sao Hoài Linh không lên tiếng? Khi vụ việc chưa được làm rõ đúng sai thì một số nghệ sĩ trong showbiz lại lên tiếng bày tỏ suy nghĩ của mình về danh hài Hoài Linh.

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Jimmii Nguyễn lên tiếng về lùm xùm của Hoài Linh - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân của mình, khi được hỏi về những tin đồn vây quanh Hoài Linh, Jimmii Nguyễn khẳng định mình không biết một chút gì về nghệ sĩ Hoài Linh, mối quan hệ, liên hệ, việc làm của Hoài Linh anh không thể trả lời thay được, anh chỉ có thể bày tỏ cảm nghĩ về nam nghệ sĩ.

Jimmii Nguyễn tiết lộ anh và nghệ sĩ Hoài Linh gặp nhau lần đầu tại một buổi diễn ở casino, qua tiếp xúc anh thấy Hoài Linh là một người hào phóng, cao thượng. Anh nói nghệ sĩ Hoài Linh là một người "yêu đời, yêu người và yêu xã hội hơn cái nghề mình đang nắm". 

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Jimmii Nguyễn ca ngợi cái tâm làm nghề của Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Anh còn chia sẻ nghệ sĩ Hoài Linh hay làm từ thiện, đóng góp cho xã hội. Anh nghĩ Hoài Linh là một nghệ sĩ tình cảm, không hám danh lợi: "Anh không chỉ rộng lượng ở vật chất mà còn ở tình cảm. Hoài Linh vẫn hy sinh tình cảm của mình cho người khác nếu thấy người đấy được hạnh phúc."

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Jimmii Nguyễn công nhận những cống hiến của nghệ sĩ Hoài Linh trong quá khứ và cả hiện tại - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, Jimmii Nguyễn còn cho biết, "đừng nghĩ Hoài Linh đủ khôn để biết đúng sai vì Hoài Linh vẫn là một người nghệ sỹ vô cùng yếu đuối". Anh dẫn chứng, "rất nhiều doanh nhân tầm cỡ, kinh nghiệm đầy mình, đầu có đạn nguyên tử vẫn bị lừa hàng triệu đô".

Vì vậy, khi chưa có gì rõ ràng, khán giả hãy bình tình xem xét mọi việc bằng trái tim của mình và những cống hiến mà người nghệ sĩ tài năng mang lại. "Đừng nghĩ Hoài Linh đủ khôn để biết đúng sai. Xin hãy nhẹ nhàng với Hoài Linh. Hãy tìm hiểu ngọn ngành vì biết đâu anh ấy mắc quai?"

Cộng đồng mạng để lại rất nhiều bình luận ủng hộ Jimmii Nguyễn và nghệ sĩ Hoài Linh. Cụ thể một khán giả để lại bình luận yêu thương.

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Một khán thể hiện sự bao dung và ủng hộ nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình
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Một khán giả bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến của nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, còn có khán giả lo lắng cho việc Jimmii Nguyễn sẽ là người tiếp theo bị nữ doanh nhân Phương Hằng réo tên.

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Một khán giả lo lắng trước sau gì Jimmii Nguyễn cũng sẽ bị bà Hằng réo tên - Ảnh: Chụp màn hình

Đứng trước các chỉ trích như bão "cấp 12" mà bà Phương Hằng xoáy vào mình, danh hài Hoài Linh vẫn một mực giữ thái độ im lặng.

Bà Phương Hằng khoe vàng vòng quấn cổ, Huỳnh Ngọc Thiên Hương so kè kim cương châu báu cả 'lố'

Bà Phương Hằng khoe vàng vòng quấn cổ, Huỳnh Ngọc Thiên Hương so kè kim cương châu báu cả 'lố'

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Từ khóa:   Nữ doanh nhân Phương Hằng Jimmii Nguyễn Phương Hằng

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