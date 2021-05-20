Tuyên bố sắp hết ‘hợp đồng hôn nhân’ với Dũng ‘lò vôi’, bà Phương Hằng thách ‘hội chị em’: Ai muốn làm ‘bà chủ Đại Nam’ thì cứ ứng cử, đồng ý ngay lập tức

Xã hội 20/05/2021 11:33

Trong livestream tối ngày 19/5, nữ doanh nhân Phương Hằng bốc phốt ông Dũng lò vôi, tuyên bố nhường chồng cho ai đủ tự tin, đẹp hơn, giỏi hơn bà.

Mới đây, tối 19/5, bà Phương Hằng lại tiếp tục có buổi livestream. Tại đây bà đã lên tiếng khen ngợi chồng và tuyên bố sẽ nhường chồng cho ai cảm thấy đủ tự tin, đẹp hơn, giỏi hơn bà.

Tuyên bố sắp hết ‘hợp đồng hôn nhân’ với Dũng ‘lò vôi’, bà Phương Hằng thách ‘hội chị em’: Ai muốn làm ‘bà chủ Đại Nam’ thì cứ ứng cử, đồng ý ngay lập tức - Ảnh 1
Bà Hằng tuyên bố nhường chồng trên sóng livestream - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể bà nói từ khi lấy ông Dũng đến giờ là 15 năm. Bà cho biết, ông Dũng là người có tài, có tâm, có tầm, có đủ thứ nhưng điều đó lại làm bà áp lực. "Tôi cũng rất khổ đau khi sống với một người nổi tiếng như vậy... Duyên nợ và phận đưa tôi về đến Đại Nam, tôi không bao giờ hối hận khi lấy anh Dũng nhưng tôi đau đớn lắm quý vị", bà Hằng nói.

15 năm qua chính bà là người cùng ông trải qua sóng gió, khó khăn. Bà nói, gần như tất cả mọi người đều mong muốn một điều là làm sao cho bà với ông Dũng phải bỏ nhau thì họ mới thấy hả dạ. Bà thẳng thắn: "15 năm nay gần như nhiều người mong muốn làm sao tôi với anh Dũng bỏ nhau họ mới thấy hả dạ. Cho nên tôi mới nói chị em nào thấy tôi không xứng đáng thì ứng tuyển vào đi... Ứng cử đi, tôi đồng ý liền".

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Bà Phương Hằng khen chồng là người có tâm, có tầm, có tiền - Ảnh: Internet
Tuyên bố sắp hết ‘hợp đồng hôn nhân’ với Dũng ‘lò vôi’, bà Phương Hằng thách ‘hội chị em’: Ai muốn làm ‘bà chủ Đại Nam’ thì cứ ứng cử, đồng ý ngay lập tức - Ảnh 3
Bà nhấn mạnh ai đủ tự tin thì ứng cử làm vợ Tổng giám đốc - Ảnh: Internet

Bà còn nói thêm ông Dũng là kiểu người khó nhưng không kén, nếu chị em nào cảm thấy đủ tự tin thì cứ ứng cử, còn vài ngày nữa là ông bà sống cùng được 15 năm, sắp hết hợp đồng, chứ đừng ngồi đó chê bai, nói bà già, bà xấu.

"Sắp tới là kỷ niệm 15 năm rồi, còn mười mấy bữa nữa đâu, có khi tới đó hết hợp đồng nên tôi nói đó, ai ứng tuyển thì ứng tuyển đi, vị trí Tổng Giám đốc Đại Nam - Bà chủ Đại Nam, sống vô địa vị tôi đi, ai muốn làm ứng cử vô đi, vô tư đi, tấn công đi. Tôi bước qua cho bước thẳng vô luôn", bà Hằng nói.

Hiện tại bà Phương Hằng đang là mối quan tâm lớn nhất của cộng đồng mạng bởi những lùm xùm không hồi kết giữa bà và nghệ sĩ Vbiz.

Rò rỉ chân dung nam hacker đã 'vạch mặt' antifan, được bà Phương Hằng chuyển khoản nóng 1 tỷ đồng

Rò rỉ chân dung nam hacker đã 'vạch mặt' antifan, được bà Phương Hằng chuyển khoản nóng 1 tỷ đồng

1 lập trình viên đã tìm ra được thông tin cá nhân của tài khoản Facebook được cho là anti-fan của bà Phương Hằng nên đã được nữ đại gia chuyển khoản thưởng nóng 1 tỷ đồng.

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