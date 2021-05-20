Trong buổi livestream mới nhất, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục tuyên bố đanh thép sẽ chiến đấu tới cùng với các "thế lực" nhằm lôi được sự thật ra ánh sáng.

Mới đây, tối 19/5, bà Nguyễn Phương Hằng lại tiếp tục có buổi livestream trước công chúng. Trong buổi livestream, vợ ông Dũng "lò vôi" tiếp tục có những phát ngôn gây sốc về những màn "bóc phốt" mới. Theo đó, bà Hằng đã đích thân chỉ ra kẻ đứng sau tài khoản V.T.- người có hành vi liên tục công kích, vu oan bà chủ Đại Nam. Sự việc lên đến cao trào khiến vợ ông Dũng "lò vôi" phải lên tiếng, đồng thời đưa ra lời thách thức cho những ai đang có ý định làm hại bà:

"Bây giờ nếu mà lôi ra cho hết thì cả cái giới showbiz đều quẩn quanh... chơi bùa chơi ngải sống ở thế giới thứ 3 (đã lượt bớt - PV). Sự thật là như vậy đó. Nếu mà tôi nói sai thì tôi không sống nổi với cái đám đó đâu. Tôi nó sai nó đã lật đổ tôi rồi. Cuối cùng chúng nó cấu kết với nhau trong xã hội văn minh như thế này. Bà Phương Hằng trong buổi livestream tối 19/5 - Ảnh: Chụp màn hình Nếu không phải một mình tôi bán thân bán mạng chiến đấu thì chúng ta còn bị lừa dài dài và hàng nhiều thế kỉ nữa. Nó cứ thế nó lừa thôi. Tại sao tôi là nạn nhân mà còn phải bỏ sức gào thét mỗi ngày?

Chúng nó làm tất cả để tôi ngã xuống, để bụm miệng tôi nhưng chúng nó sai rồi. Tôi đã nói tôi chỉ sống một lần trên đời này. Nếu hi sinh để mọi người hạnh phúc thì tôi không có tiếc. Vừa rồi tôi cũng nghe nhiều thông tin chúng nó muốn ám sát Phương Hằng tôi. Tụi bay bây giờ muốn hại tao thì cứ hẹn đi rồi tao cho thêm 1 triệu đô để chúng bay nuôi vợ nuôi con. Chúng mày muốn hại tao thì đến thẳng công ty tao. Tao không có né đâu". Ca sĩ Hà My từng có những lời chia sẻ bênh vực bà Phương Hằng - Ảnh: Internet Cũng trong buổi livestream này, bà Phương Hằng đã có phát ngôn liên quan đến ca sĩ Hà My, người "tự nhận" là vợ chưa công khai của nghệ sĩ Hoài Linh. Bà thẳng thừng chỉ trích, dù cô ca sĩ này có ý bênh vực bà: "Vừa rồi có một em nào đó, tên Hà My nói là vợ Hoài Linh hả? Vợ nào, vợ trong mơ, trong kiếp nào tôi đâu có biết. Người tự nhận vợ Hoài Linh lại còn đòi thông cảm cho tôi, tôi đâu có cần thông cảm. Tự nhiên nghe Hoài Linh có vợ mà tôi hết hồn, vợ ở đâu ra vậy trời, mị thiên hạ dễ quá. Tôi đã nói rồi, tôi không cần ai hết, chỉ có một mình tôi trong cuộc chiến này thôi".

Một người mẫu bất ngờ 'van xin' bà Nguyễn Phương Hằng giữa bão tố sao Vbiz bị chỉ trích dữ dội Trong khi đại đa số nghệ sĩ Việt bày tỏ sự không hài lòng với lối nói chuyện gay gắt đến từ bà chủ Đại Nam - Nguyễn Phương Hằng thì người mẫu này lại đứng ra bênh vực, thậm chí còn gửi lời cầu xin đến bà.

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