Trong khi đại đa số nghệ sĩ Việt bày tỏ sự không hài lòng với lối nói chuyện gay gắt đến từ bà chủ Đại Nam - Nguyễn Phương Hằng thì người mẫu này lại đứng ra bênh vực, thậm chí còn gửi lời cầu xin đến bà.
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Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng gây chú ý trong dư luận với những màn "đấu khẩu" và bóc trần thông tin của các nghệ sĩ Vbiz. Đáng chú ý, trong 1 lần livestream, bà còn thẳng thừng tuyên bố "cấm tiệt" giới nghệ sĩ đến KDL Đại Nam.
Nathan Lee, Kim Tử Long, vợ của danh hài Xuân Bắc là những nghệ sĩ hiếm hoi lên tiếng bênh vực bà Hằng. Mới đây, một nghệ sĩ Vbiz khác cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân bảo vệ vợ ông Dũng "lò vôi". Cụ thể, cựu người mẫu Anh Thư đã chia sẻ trên trang cá nhân, cho rằng việc bà Hằng đưa ra những lời lẽ gay gắt là "vạ miệng" khi nóng giận, đồng thời không quên nhấn mạnh đến mục đích cuối cùng trong những màn khẩu chiến dài tập của bà Phương Hằng: "Tại sao không nghĩ đến mục đích sâu xa của người ta là muốn giúp dân đã nghèo, đã bệnh mà còn bị lừa đảo?".
Theo đó, nữ người mẫu nhắn nhủ đến các nghệ sĩ lẫn cộng đồng mạng, nếu muốn góp ý hoặc phản bác hãy dùng sự văn minh và lời lẽ đàng hoàng gửi đến bà Hằng. "Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu? Tự bôi xấu hình ảnh và nghề nghiệp của mình đến mức nào nữa? Xin hãy dừng lại đi. Đã không giúp gì được thì hãy để yên cho người ta có sức để giúp dân nghèo khốn khổ” - siêu mẫu nhấn mạnh.
Không những thế, người đẹp còn gọi đích danh và nhắn nhủ đến bà chủ Đại Nam: "Chị ơi chị ơi xin đừng vì mấy ồn ào xung quanh mà lạc đề, quên đi mục đích ban đầu của mình nha chị. Cầu xin chị! Hãy đưa sự thật ra ánh sáng. Hãy giúp dân khốn khổ như chị vẫn đang làm”.
Hiện tại, vụ việc lùm xùm giữa bà Phương Hằng và một số nghệ sĩ đang khiến dư luận hết sức quan tâm.