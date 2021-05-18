Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng gây chú ý trong dư luận với những màn "đấu khẩu" và bóc trần thông tin của các nghệ sĩ Vbiz. Đáng chú ý, trong 1 lần livestream, bà còn thẳng thừng tuyên bố "cấm tiệt" giới nghệ sĩ đến KDL Đại Nam.

Bà Phương Hằng thường dùng lời lẽ gay gắt khi chỉ trích nhiều cái tên trong showbiz Việt

Nathan Lee, Kim Tử Long, vợ của danh hài Xuân Bắc là những nghệ sĩ hiếm hoi lên tiếng bênh vực bà Hằng. Mới đây, một nghệ sĩ Vbiz khác cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân bảo vệ vợ ông Dũng "lò vôi". Cụ thể, cựu người mẫu Anh Thư đã chia sẻ trên trang cá nhân, cho rằng việc bà Hằng đưa ra những lời lẽ gay gắt là "vạ miệng" khi nóng giận, đồng thời không quên nhấn mạnh đến mục đích cuối cùng trong những màn khẩu chiến dài tập của bà Phương Hằng: "Tại sao không nghĩ đến mục đích sâu xa của người ta là muốn giúp dân đã nghèo, đã bệnh mà còn bị lừa đảo?".