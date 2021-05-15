Bà Phương Hằng chính thức xin lỗi công chúng sau loạt ồn ào, khẩu chiến cùng Vbiz: 'Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm cho quý vị buồn'

Trong khi đó, một bộ phận khác tỏ ra mệt mỏi với hàng "tá" thông tin vây quanh liên quan tới các vụ đấu tố của bà và hi vọng bà Phương Hằng "đừng livestream nữa, dân mệt rồi", mong bà đợi chờ pháp luật đưa đến kết quả cuối cùng.

Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục tổ chức các buổi livestream trên mạng xã hội với hi vọng công kích các sao Vbiz, từ đó gây chú ý tới dư luận nhằm nhắm tới mục tiêu không để vụ việc kiện tụng với ông Võ Hoàng Yên bị rơi vào quên lãng. Trước hoạt động này, một bộ phận dư luận liên tục ủng hộ, theo dõi và đứng ra bênh vực bà khi đứng về phía cộng đồng.

Những màn livestream của bà Hằng thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng - Ảnh chụp màn hình

Dường như bà hiểu được điều đó, tối qua, trong livestream, bà chính thức gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những phát ngôn thiếu kiểm soát. Bà nói: "Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm cho quý vị buồn bởi vì đã làm cho hình tượng của các thần tượng sụp đổ. Làm cho mọi người phải nhìn nhận thực tế của cuộc sống rằng cuộc sống phải là như vậy. Sau cuộc chiến này tôi sẽ trở về đúng là một CEO, chứ hiện nay tôi vẫn còn dư âm về cuộc chiến này".

Không chỉ vậy, bà cũng lên tiếng xin lỗi đến chính người chồng của mình, ông Dũng "lò vôi": "Tôi sẽ viết tâm thư để xin lỗi anh Dũng. Tôi làm những điều vừa qua ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến danh tiếng của ổng, cũng xin mọi người vui lòng rộng lượng, đừng đụng chạm gì tới anh Dũng. Quý vị biết là nếu có gì đó khiến quý vị không hài lòng thì tôi thành thật xin lỗi. Cái gì cần thanh lọc thì chúng ta phải thanh lọc cho kỹ".