Sau nhiều nghệ sĩ Việt, bà Phương Hằng 'réo tên' tỷ phú Hoàng Kiều khiến nhiều người hoang mang

Xã hội 14/05/2021 21:03

Trong livestream mới nhất của mình, bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến tên của tỷ phú Hoàng Kiều - người yêu cũ của Ngọc Trinh.

Tối nay, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục livestream, xuất hiện chung với gymer Duy Nguyễn. Đầu livestream, bà Hằng nhắc tên tỷ phú Hoàng Kiều – người yêu cũ của Ngọc Trinh. Theo đó, bà tiết lộ, vị tỷ phú cũng từng liên quan đến ông Võ Hoàng Yên. 

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Bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện chung với gymer Duy Nguyễn trong livestream tối nay - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, bà nói trên sóng livestream: “Tỷ phú Hoàng Kiều ở Mỹ cũng bị ông Yên lừa. Ông Hoàng Kiều cũng đã giúp đỡ ông Yên rất nhiều. Tôi nói ra đây không phải vì muốn đụng chạm đến ông Hoàng Kiều, ông ấy cũng xuất phát từ lòng tốt, ông ấy không tiện lên tiếng. Tỷ phú Hoàng Kiều cũng từng cho ông Yên rất nhiều tiền đó quý vị”. Song những lời chia sẻ của bà Phương Hằng không kèm theo bất kỳ bằng chứng, căn cứ nào để xác thực, thế nên lại một lần nữa, thông tin ấy khiến nhiều người vừa tò mò lại vừa hoang mang. 

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Tỷ phú Hoàng Kiều - Ảnh: Internet

Trước đây, ông Hoàng Kiều (SN 1944) được cộng đồng Việt Nam biết đến nhiều khi công khai mối quan hệ với người mẫu Ngọc Trinh. Ông là một tỷ phú người Mỹ gốc Việt, các thông tin đời tư của ông Hoàng Kiều khá ít ỏi. Do đó, khi bà Hằng chia sẻ thông tin tỷ phú từng bị lừa nhưng không có chứng cứ xác thực khiến không ít người sốc. 

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Từ khóa:   Phương Hằng Dũng lò vôi bà Nguyễn Phương Hằng

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