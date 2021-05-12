Không chỉ dằn mặt nghệ sĩ, bà Phương Hằng từng chỉ trích chính con ruột 'biến chất': 'Mong tất cả mọi người tránh xa nó ra'

Hồi đầu năm 2021, bà từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi chia sẻ thông tin về con trai riêng. Theo lời bà Hằng, con trai bà đã từng âm thầm chơi cá độ đá banh, vay tiền bạn bè của bà và thậm chí là dính vào "xã hội đen". Chính vì vậy, bà đưa ra tuyên bố đanh thép: "Nếu ai giao du với con tôi, rủ rê nó cờ bạc, cho vay theo kiểu xã hội đen thì tôi sẽ mời công an vào cuộc, với bất cứ hình thức nào thì cũng đã vi phạm luật hình sự khi cho vay nặng lãi và tổ chức cờ bạc, chăn dắt con tôi. Dù một đồng tôi cũng sẽ không trả! Tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước những hành vi con tôi gây ra bởi vì nó đã 29 tuổi".

Nguyễn Phương Hằng gây ấn tượng là người thẳng thắn qua các màn livestream "đấu khẩu" với nhiều người trong thời gian qua. Nhiều người cho rằng bà có phần quá quắt khi sử dụng ngôn từ tục tĩu, thô tục khi nhắc đến các nghệ sĩ Việt Nam và một số người liên quan. Thế nhưng, ít ai biết rằng, bà Nguyễn Phương Hằng còn từng chỉ trích đích danh con trai ruột của chính mình.

"Tôi muốn nói một điều, tôi không bạc nhược tâm hồn và nhu nhược khi chiều chuộng con. Tôi đã nhìn thấy bao gia đình nhà tan cửa nát, vợ chồng li tán, sống chui nhủi trốn tránh nợ nần, và làm con mồi để người ta chăn dắt" - bà Hằng từng tự nhận không thể nhu nhược để chiều chuộng con để dẫn đến cảnh tan cửa nát nhà. Chính vì thế, vì tương lai của con, bà 'không xấu hổ" che giấu sự việc mà thẳng thừng cảnh báo tất cả những ai lôi kéo, quan hệ xấu với con bà:

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, người con trai này của bà Hằng đang đi làm cho bà ở một công ty xử lý nước thải. Như bao người mẹ khác, khi biết sự thật về con, bà Phương Hằng đã rất sốc vì từ trước đến nay, bà không để con thua thiệt hay thiếu thốn bất cứ thứ gì. Thế nhưng, người con trai này lại "một bước sa ngã", đã bị dẫn dắt bởi một đám cờ bạc cá độ. Nếu chơi cá độ không có tiền chung, số tiền thua sẽ được nhân lên thành 200% lãi mỗi tháng, lãi mẹ đẻ lãi con.

"Không có một người mẹ nào mà không thương con mình, không bảo vệ con mình, đem cả mạng sống của mình ra đánh đổi nếu điều đó đúng! Tôi không hề xấu hổ khi nói những sự thật này. Bởi vì tôi chưa từng xúi con mình đi làm điều gì để có tiền nuôi mẹ; Nên mọi hành vi của nó kể từ hôm nay tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Và ai va vào nó, thì có khi lại liên quan tới pháp luật, lúc đó đừng trách tôi không lên tiếng trước. Khi tôi đã lên tiếng, thì chắc chắn pháp luật sẽ bảo vệ tôi.

Đau lòng biết mấy khi nói những lời sự thật này. Bởi tôi không xấu hổ. Và tương lai của con tôi nằm ở phía trước. Không vì tôi nổi tiếng, khi giàu có, mà trở thành một tâm điểm cho loại xã hội đen dẫn dắt con tôi vào đường cùng. Những lời tôi nói hôm nay là sự thật. Tôi mong tất cả mọi người hãy nhận dạng nó, và tránh xa nó ra. Tôi mong tất cả những ai đang quan hệ với nó, bằng những hình thức cho vay, hoặc chăn dắt nó, nếu không rời chịu bỏ nó, tôi sẽ truy ra đúng người và nhờ pháp luật can thiệp.

Nguyễn Phương Hằng tôi NÓI ĐƯỢC, LÀM ĐƯỢC."

Theo bà Nguyễn Phương Hằng, mặc dù con trai nông nỗi, nhưng con trai bà không tham gia lừa gạt, không làm điều sai pháp luật. Thế nên, bà không sợ ai uy hiếp con trai mình và kể cả uy hiếp danh dự của bà. "Không thể vì điều đó, vì danh dự đó, vì thương hiệu đó, mà nghĩ rằng tôi không dám nói ra sự thật. Cả đời tôi không bao giờ bị ai uy hiếp. Tôi không sợ bất cứ một điều gì, vì tôi không bao giờ làm điều gì sai. Không ai nỡ đi nói sự thật về con mình. Con tôi không xấu, vì nó không lừa gạt ai, không dối trá, không làm điều gì sai trái pháp luật. Đừng vì lẽ đó mà nghĩ rằng sẽ uy hiếp được con tôi, và kể cả Nguyễn Phương Hằng tôi" - bà bộc bạch.

Những màn livestream 'đấu khẩu' của bà Hằng thu hút sự quan tâm của dư luận trong nhiều ngày qua - Ảnh chụp màn hình

Bà Hằng từng có các chia sẻ thẳng thừng, có phần tục tĩu nhắm đến một số người nổi tiếng - Ảnh: Internet

Nhiều ngày nay, "làn sóng" thông tin từ nhiều phía trong màn "đấu khẩu" với bà Phương Hằng đang nổ ra gay gắt. Dù hứng chịu không ít gạch đá, nhưng nhiều người dân vẫn bày tỏ sự ủng hộ với những màn livestream của nữ đại gia Đại Nam. Có thể thấy, sự thẳng thắn, bộc trực của bà không chỉ hướng đến "người ngoài", mà ngay cả với con cái trong gia đình, người phụ nữ bên cạnh Dũng "lò vôi" cũng rất cương trực, đanh thép.