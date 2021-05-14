Rò rỉ hình ảnh tư dinh 'dát vàng', lộ cuộc sống xa xỉ của đại gia Dũng 'lò vôi' và bà Nguyễn Phương Hằng giữa tin đồn 'thiếu nợ, bỏ trốn'

Nhiều hình ảnh được dân mạng truyền tay nhau cho thấy cuộc sống của vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và bà Nguyễn Phương Hằng ngập trong giàu sang, xa xỉ, khác xa lời đồn đoán của một diễn viên múa trước đó là "thiếu nợ nghìn tỷ, lên kế hoạch bỏ trốn".
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Mấy ngày trước đây, xoay quanh lùm xùm của vợ đại gia Dũng "lò vôi", diễn viên múa kiêm Youtuber Michiyo Phạm Ngà đã có màn "bóc mẽ" về cuộc sống đời tư của bà. Theo đó, tài khoản Facebook cá nhân của cô đã lên tiếng tố vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” vay mượn và chiếm đoạt những khoản tiền khổng lồ, đợi tới khi có “biến” thì bỏ trốn. Chưa dừng lại ở đó, Phạm Ngà tiếp tục “bóc phốt” vợ chồng bà Hằng lấy tài sản Đại Nam và dự án BĐS ra để vay ngân hàng mấy nghìn tỷ, thua bài bạc Casino bên Singapore khá nhiều, nợ dài hạn 3.190 tỷ và nợ ngắn hạn 755 tỷ đồng...
Dù những lời tố cáo vô căn cứ và không có chứng cứ xác thực, thế nhưng vẫn khiến cho cư dân mạng hoang mang tột độ. Mới đây, loạt hình ảnh về tư dinh cũng như siêu xe của vợ chồng đại gia Nguyễn Phương Hằng lan truyền trên mạng đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Ngoài hình ảnh về dinh thự, cộng đồng mạng cũng tìm được những "bằng chứng" khác cho thấy cuộc sống xa hoa của vợ chồng ông bà chủ Đại Nam. Trong loạt hình về siêu xe mà ông bà sở hữu, có những chiếc có giá lên đến cả chục tỷ đồng.
Theo nhiều nguồn tin, khối tài sản sau hàng chục năm lăn lộn trên thương trường của của vợ chồng ông Dũng "lò vôi" được đồn đoán là không dưới 50 nghìn tỉ đồng. Trước đó, ông Dũng “lò vôi” nhiều lần khiến cư dân mạng "nóng mặt" với những quyết định và phát ngôn gây số như tặng siêu xe trị giá hơn 40 tỉ đồng cho vợ, tặng vợ đôi hoa tai bằng kim cương 30 cara (khoảng hơn 65 tỉ đồng)...