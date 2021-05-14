Rò rỉ hình ảnh tư dinh 'dát vàng', lộ cuộc sống xa xỉ của đại gia Dũng 'lò vôi' và bà Nguyễn Phương Hằng giữa tin đồn 'thiếu nợ, bỏ trốn'

Mấy ngày trước đây, xoay quanh lùm xùm của vợ đại gia Dũng "lò vôi", diễn viên múa kiêm Youtuber Michiyo Phạm Ngà đã có màn "bóc mẽ" về cuộc sống đời tư của bà. Theo đó, tài khoản Facebook cá nhân của cô đã lên tiếng tố vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” vay mượn và chiếm đoạt những khoản tiền khổng lồ, đợi tới khi có “biến” thì bỏ trốn. Chưa dừng lại ở đó, Phạm Ngà tiếp tục “bóc phốt” vợ chồng bà Hằng lấy tài sản Đại Nam và dự án BĐS ra để vay ngân hàng mấy nghìn tỷ, thua bài bạc Casino bên Singapore khá nhiều, nợ dài hạn 3.190 tỷ và nợ ngắn hạn 755 tỷ đồng...

Tài khoản của Phạm Ngà với bài tố cáo vợ chồng đại gia - Ảnh chụp màn hình

Dù những lời tố cáo vô căn cứ và không có chứng cứ xác thực, thế nhưng vẫn khiến cho cư dân mạng hoang mang tột độ. Mới đây, loạt hình ảnh về tư dinh cũng như siêu xe của vợ chồng đại gia Nguyễn Phương Hằng lan truyền trên mạng đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.