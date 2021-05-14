Rò rỉ hình ảnh tư dinh 'dát vàng', lộ cuộc sống xa xỉ của đại gia Dũng 'lò vôi' và bà Nguyễn Phương Hằng giữa tin đồn 'thiếu nợ, bỏ trốn'

Xã hội 14/05/2021 07:17

Nhiều hình ảnh được dân mạng truyền tay nhau cho thấy cuộc sống của vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và bà Nguyễn Phương Hằng ngập trong giàu sang, xa xỉ, khác xa lời đồn đoán của một diễn viên múa trước đó là "thiếu nợ nghìn tỷ, lên kế hoạch bỏ trốn".

Mấy ngày trước đây, xoay quanh lùm xùm của vợ đại gia Dũng "lò vôi", diễn viên múa kiêm Youtuber Michiyo Phạm Ngà đã có màn "bóc mẽ" về cuộc sống đời tư của bà. Theo đó, tài khoản Facebook cá nhân của cô đã lên tiếng tố vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” vay mượn và chiếm đoạt những khoản tiền khổng lồ, đợi tới khi có “biến” thì bỏ trốn. Chưa dừng lại ở đó, Phạm Ngà tiếp tục “bóc phốt” vợ chồng bà Hằng lấy tài sản Đại Nam và dự án BĐS ra để vay ngân hàng mấy nghìn tỷ, thua bài bạc Casino bên Singapore khá nhiều, nợ dài hạn 3.190 tỷ và nợ ngắn hạn 755 tỷ đồng... 

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Tài khoản của Phạm Ngà với bài tố cáo vợ chồng đại gia - Ảnh chụp màn hình

Dù những lời tố cáo vô căn cứ và không có chứng cứ xác thực, thế nhưng vẫn khiến cho cư dân mạng hoang mang tột độ. Mới đây, loạt hình ảnh về tư dinh cũng như siêu xe của vợ chồng đại gia Nguyễn Phương Hằng lan truyền trên mạng đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. 

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Trong loạt ảnh do Duy Nguyễn gymer chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy cuộc sống bên trong căn nhà của vợ chồng đại gia Dũng 'lò vôi' - Ảnh: FB
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Ở một góc chụp khác, các thiết kế đèn, cầu thang được trang trí cầu kỳ, thậm chí chi tiết bàn được 'dát vàng' - Ảnh: FB
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Nếu như trong các livestream, bà Phương Hằng xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, có phần hùng hổ thì nay, bà tươi tắn và cười vui khác hẳn. Bên tron căn phòng, có thể để ý thấy rất nhiều chi tiết dát vàng trên các loại nội thất - Ảnh: FB

Ngoài hình ảnh về dinh thự, cộng đồng mạng cũng tìm được những "bằng chứng" khác cho thấy cuộc sống xa hoa của vợ chồng ông bà chủ Đại Nam. Trong loạt hình về siêu xe mà ông bà sở hữu, có những chiếc có giá lên đến cả chục tỷ đồng. 

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Trong garage của vợ chồng đại gia, xuất hiện nhiều xe có trị giá lên đến cả chục tỷ đồng - Ảnh: Internet
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Một trong những chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne thế hệ mới đầu tiên tại Việt Nam thuộc sở hữu của vợ chồng đại gia. Hình ảnh được ghi nhận trước biệt phủ của vợ chồng ông bà - Ảnh: Internet
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 Đây là một trong những chiếc Bentley Mulsanne hàng hiếm tại Việt Nam - Ảnh: Internet
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Rolls-Royce Ghost phiên bản Series II được ông chủ Đại Nam cho đi dán lại ngoại thất sang màu cam rất nổi bật và bắt mắt - Ảnh: Internet

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Trong 1 buổi tiệc hồi tháng 3, ông Dũng 'lò vôi' từng lái siêu xe 30 tỷ đến đón vợ

Theo nhiều nguồn tin, khối tài sản sau hàng chục năm lăn lộn trên thương trường của của vợ chồng ông Dũng "lò vôi" được đồn đoán là không dưới 50 nghìn tỉ đồng. Trước đó, ông Dũng “lò vôi” nhiều lần khiến cư dân mạng "nóng mặt" với những quyết định và phát ngôn gây số như tặng siêu xe trị giá hơn 40 tỉ đồng cho vợ, tặng vợ đôi hoa tai bằng kim cương 30 cara (khoảng hơn 65 tỉ đồng)...

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Dũng lò vôi bà Phương Hằng

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