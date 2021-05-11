Diễn viên múa 'tiết lộ' bí mật thầm kín của bà Phương Hằng: Mượn tiền, thiếu nợ nghìn tỷ và lên kế hoạch bỏ trốn?

Xã hội 11/05/2021 07:24

Liên quan đến vụ lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" và diễn viên múa Phạm Ngà, mới đây, nữ nghệ sĩ này đã đăng tải lên trang cá nhân bài viết tố nữ đại gia mượn tiền, thiếu nợ và đang chuẩn bị "bỏ trốn".

Vụ lùm xùm giữa vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” với ông Võ Hoàng Yên chưa kịp lắng xuống thì một trần chiến khác lại bắt đầu nổi lên giữa hai người phụ nữ là bà Nguyễn Phương Hằng và diễn viên múa kiêm Youtuber Michiyo Phạm Ngà.

Theo đó, tài khoản Facebook cá nhân của cô này tiếp tục cập nhật tố vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” vay mượn và chiếm đoạt những khoản tiền khổng lồ, đợi tới khi có “biến” thì bỏ trốn.

Diễn viên múa 'tiết lộ' bí mật thầm kín của bà Phương Hằng: Mượn tiền, thiếu nợ nghìn tỷ và lên kế hoạch bỏ trốn? - Ảnh 1
Diễn viên múa kiêm Youtuber Michiyo Phạm Ngà - Ảnh: FBNV

“Dùng danh là Đại gia, Đại Nam, bất động sản, các kiểu, cũng là để đi vay mượn tiền rồi chiếm đoạt những khoản tiền khổng lồ cho dễ. Sau khi cuỗm được khoản khổng lồ thì cao chạy xa bay..." - Phạm Ngà vietes trên trang cá nhân. 

Diễn viên múa 'tiết lộ' bí mật thầm kín của bà Phương Hằng: Mượn tiền, thiếu nợ nghìn tỷ và lên kế hoạch bỏ trốn? - Ảnh 2
Bài đăng của Phạm Ngà trên Facebook - Ảnh: Cắt màn hình 

Chưa dừng lại ở đó, Phạm Ngà tiếp tục “bóc phốt” vợ chồng bà Hằng lấy tài sản Đại Nam và dự án BĐS ra để vay ngân hàng mấy nghìn tỷ, thua bài bạc Casino bên Singapore khá nhiều, nợ dài hạn 3.190 tỷ và nợ ngắn hạn 755 tỷ đồng...

Cuối cùng, cô chốt lại với với câu nói thẳng thắng khi cho rằng bà Hằng “yêu nước nhưng tính trước kế hoạch bỏ trốn khỏi đất nước khi có chuyện xảy ra”.

Sự việc dù chưa biết thực hư thế nào, vẫn chưa có chứng cứ xác thực thông tin nhưng vẫn khiến dư luận hoang mang tột độ. Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên múa đang “ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ”, “bú fame” để nổi tiếng. Nhưng số khác lại tỏ lại ra vẻ đồng tình và cùng cô công kích bà Hằng dù câu chuyện Phạm Ngà đưa ra chưa được xác thực. 

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 Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Cắt màn hình

Được biết, trước đó, ngày 7/5, tài khoản Michiyo Phạm Ngà chính là người phát hiện ra sự bất thường trong hình ảnh bằng Hằng đăng tải trên Facebook cá nhân rằng ông Yên đã trả nợ cho bà 17 tỷ. Theo Phạm Ngà: “Làm gì có cái nội dung chuyển tiền ngân hàng nào mà dại dại, mà thô thiển và số dư chẳng thay đổi thế kia”. Ngay sau đó, vào tối dùng ngày nữ diễn viên múa lại bất ngờ cho biết bà Hằng đang “truy cùng đuổi tận” cô.

Diễn viên múa 'tiết lộ' bí mật thầm kín của bà Phương Hằng: Mượn tiền, thiếu nợ nghìn tỷ và lên kế hoạch bỏ trốn? - Ảnh 4
Bài 'tố cáo' trước đó của Phạm Ngà - Ảnh chụp màn hình 
Diễn viên múa 'tiết lộ' bí mật thầm kín của bà Phương Hằng: Mượn tiền, thiếu nợ nghìn tỷ và lên kế hoạch bỏ trốn? - Ảnh 5
Chưa rõ thực hư thế nào, Phạm Ngà lại tiếp tục 'bóc mẽ' khoản tiền ông Yên đã trả cho bà Hằng

Giữa lúc Phạm Ngà lên tiếng "bóc mẽ" bà Hằng mượn nợ, trong livestream tối ngày 9/5, bà Hằng bất ngờ tuyên bố sẽ ủng hộ 600 tỷ đồng cho việc mua dụng cụ y tế, đồng thời lên kế hoạch sản xuất lô găng tay số lượng cực lớn để tặng cho Nhà nước nhằm chia sẻ khó khăn khi tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp: “Tôi chia sẻ với quý vị, vợ chồng tôi đã bàn với nhau là sẽ dành 2 héc ta đất định cư ở khu Sóng Thần 2, là 27 cuốn sổ đỏ để chia sẻ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, để bán đấu giá, lấy tiền tặng, mua dụng cụ y tế. Dù bận rộn đến mấy tôi vẫn theo dõi, ở Ấn Độ người mất còn không có hòm, phải thiêu. Cuộc sống quá vô thường, tôi rất đau xót. Giai đoạn đầu vợ chồng tôi tặng 2 héc ta đất, khoảng 5-600 tỷ đồng". 

Diễn viên múa 'tiết lộ' bí mật thầm kín của bà Phương Hằng: Mượn tiền, thiếu nợ nghìn tỷ và lên kế hoạch bỏ trốn? - Ảnh 6
Bà Phương Hằng nhấn mạnh sẽ dốc hết sức, hết lòng để chung tay chống Covid-19 tại Việt Nam - Ảnh: Cắt từ clip 

Cụ thể, theo thông tin từ phía bà Hằng, trong tuần sau, chồng bà - ông Dũng "lò vôi" sẽ tiến hành họp với tỉnh Bình Dương để đưa 2ha đất của gia đình bà đi đấu giá, từ đó dùng tiền đó để giúp đỡ các cơ quan y tế đang "gồng mình" vì Covid-19. Trước động thái này, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ và cả ngưỡng mộ đối với tấm lòng của vợ chồng đại gia Đại Nam. Thế nhưng, một số khác cho hay, mong bà Hằng sẽ dừng lại việc "bốp chát" với nhiều người trên sóng livestream, tập trung vào việc kinh doanh và từ thiện. 

Sự việc "bóc phốt" giữa bà Nguyễn Phương Hằng và các bên đang ngày càng nóng hơn bao giờ hết. Chưa rõ thực hư thế nào vì vẫn không có chứng cứ xác thực, đến thời điểm hiện tại chỉ là "bằng chứng" được tung ra từ 1 phía giữa các bên. Thế nhưng, cư dân mạng vẫn đang chờ đón các động thái tiếp theo của những người liên quan. 

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