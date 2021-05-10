TPHCM: Phát hiện 3 thuyền viên dương tính trên tàu trở về từ Philippines

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, trên con tàu MD-SUN trở về từ Philippines, đang neo đậu tài cảng Nhà Bè, có 3 thuyền viên dương tính vớ Covid-19.

Theo Dân Trí, sáng ngày 10/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết vừa ghi nhận 3 trường hợp là thuyền viên trên một con tàu trở về từ Philippines nhiễm Covid-19.

Cụ thể, những trường hợp này được phát hiện trên tàu MD-SUN neo đậu tại Phao số 5, Phước Long, Nhà Bè, trên tài có 22 thuyền viên thì 3 người nhiễm bệnh.

Phát hiện 3 ca dương tính trên thuyền trở về từ Philipines - Ảnh: Dân Trí

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trước tình huống trên, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM sáng 10/5, BS Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, ngày 6/5, thành phố đã ghi nhận tàu MD-SUN trở về từ Philippines neo đậu tại phao số 5, Phước Long, Nhà Bè đã có 3 trong tổng số 19 thuyền viên trên tàu nhiễm Covid-19.

Để kiểm soát nguy cơ lây nhiễm từ các thuyền viên mắc bệnh với những người liên quan đến con tàu này, thành phố đã cách ly tất cả các thuyền viên và tiến hành điều tra tất cả các người làm việc liên quan đến tàu. Đã tiến hành cách ly tập trung 74 trường hợp, tất cả đều có xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Các cơ quan chức năng cũng đang tiến hành điều tra thêm xem trong quá trình neo đậu, có thuyền viên lên bờ bất hợp pháp hoặc ngược lại có trường hợp nào xuống tàu hoặc tiếp cận tàu bất hợp pháp nhằm truy vết đầy đủ, không bỏ sót bất cứ trường hợp nào có tiếp xúc với thuyền viên trên tàu.

Để tăng cường các biện pháp phòng dịch, bên cạnh các biện pháp đang thực hiện gồm khai báo y tế, giám sát qua camera, xét nghiệm… Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã đề xuất thành phố điều chuyển vắc xin để tiêm phòng cho các nhân viên bắt buộc phải lên tàu và có tiếp xúc với thuyền viên như: nhân viên hoa tiêu, nhân viên điều độ. Tăng cường các biện pháp phòng hộ bắt buộc cho nhân viên, người lao động phải lên tàu làm việc, đảm bảo thực hành đúng quy định theo hướng dẫn của ngành y tế. Tổ chức tập huấn và tập huấn lại các quy trình phòng bệnh tại bến cảng.

Tối ngày 8/5, Việt Nam có thêm 78 ca mắc COVID-19 Bản tin tối ngày 8/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 78 ca mắc COVID-19, riêng trong nước đã ghi nhận 65 ca.

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