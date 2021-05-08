Sau khi phát hiện 17 ca mắc mới, Bắc Ninh ráo riết tìm người đến 26 địa điểm có liên quan

Tin y tế 08/05/2021 13:43

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh thông báo tìm người đến 26 địa điểm có liên quan tới các ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn.

Theo Tuổi Trẻ, sáng ngày 8/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 17 ca dương tính với Covid-91. Như vậy, đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 46 ca, trong đó Thuận Thành (37), Tiên Du (5), TP. Bắc Ninh (1), Lương Tài (1) và Từ Sơn (2).

Trước tình hình trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh thông báo các địa điểm liên quan các ca dương tính SARS-CoV-2 như sau:

- Xã Mão Điền, huyện Thuận Thành từ ngày 27-4 đến nay. 

 - Trung tâm Kỹ thuật - công nghệ thông tin và môi trường (Sở Tài Nguyên - môi trường tỉnh Bắc Ninh) từ ngày 4-5. 

- Trường THPT Kinh Bắc, huyện Thuận Thành từ ngày 3 đến 5-5. 

- Đám cưới nhà Phong Trà, xóm Nội, xã Mão Điền từ ngày 29-4 đến 1-5. 

- Đám cưới nhà Hồi Thủy, thôn Đức Hiệp, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành. 

- Xe khách tuyến Hải Dương - Cao Bằng (nhà xe Khang Kiên) lúc 21h30 - 22h12 ngày 1-5. 

- Khoa khám bệnh, phòng chụp X-Quang, phòng lấy máu Trung tâm y tế huyện Thuận Thành từ 7h30 - 10h ngày 6-5. 

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn số 316 Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh ngày 4 và 5-5. 

- Đội xe chi nhánh kỹ thuật Viettel Bắc Ninh ngày 4 và 5-5. 

- Quán cơm văn phòng số 61 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh từ 11h30 - 12h ngày 4 và 5-5. 

- Quán cháo dinh dưỡng tên Hiền (xóm 3 giữa, xã Mão Điền) từ 6h30 - 7h ngày 4 và 5-5. 

- Công ty cổ phần đầu tư bất động sản đại phát Land, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành ngày 3-5. 

- Sân bóng trường THPT Thuận Thành số 3, từ 18h - 20h ngày 3-5. 

- Trường trung cấp Thuận Thành - Tam Á từ 8h - 10h ngày 4-5. 

- Văn phòng công chứng Tất Thắng, số 33 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh từ 9h - 11h ngày 5-5. 

- Trung tâm hành chính công huyện Thuận Thành từ 8h - 9h30 ngày 6-5 

- Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Ninh từ 10h - 15h30 ngày 6-5. 

- UBND xã Mão Điền từ 14h30 - 15h ngày 2-5. 

- Quán cơm Vinh Hải số 66 đường Nguyễn Đăng, TP Bắc Ninh từ 11h30 - 13h30 ngày 6-5. 

- Ngân hàng MB-Bank số 24 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh từ 13h30 - 14h ngày 6-5. 

- Chuyến bay VN1595 từ Hà Nội đến Cam Ranh (Nha Trang) khởi hành lúc 16h05 ngày 1-5 và chuyến bay VN1572 từ Đà Lạt về Hà Nội lúc 10h25 ngày 5-5. 

- Khách sạn Mường Thanh Bắc Ninh ngày 3 đến 5-5. 

- Đám cưới nhà Hương Đạt, thôn Chi Hồ, xã Tân Chi, huyện Tiên Du từ 16h30 - 18h ngày 30-4.

CDC Bắc Ninh đề nghị người dân từng đến các địa điểm trên cần liên hệ ngay đến cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Sau khi phát hiện 17 ca mắc mới, Bắc Ninh ráo riết tìm người đến 26 địa điểm có liên quan - Ảnh 1

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Từ khóa:   Bắc Ninh dương tính 17 ca mắc covid-19

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