Sau khi phát hiện 17 ca mắc mới, Bắc Ninh ráo riết tìm người đến 26 địa điểm có liên quan

Theo Tuổi Trẻ, sáng ngày 8/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 17 ca dương tính với Covid-91. Như vậy, đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 46 ca, trong đó Thuận Thành (37), Tiên Du (5), TP. Bắc Ninh (1), Lương Tài (1) và Từ Sơn (2).

Trước tình hình trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh thông báo các địa điểm liên quan các ca dương tính SARS-CoV-2 như sau: