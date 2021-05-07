F1 tiếp xúc với đoàn chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19: Tắt điện thoại, không khai báo với cơ quan chức năng

Tin y tế 07/05/2021 18:52

Mới đây, công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa truy vết, đưa đi cách ly một một trường hợp F1, có tiếp xúc gần với đoàn chuyên gia Trung Quốc dương tính với Covid-19. Cơ quan chức năng đã phải truy vết theo CMND vì người này không khai báo y tế và tắt luôn điện thoại di động.

Theo Doanh nhiêp và Tiếp thị, ngày 7/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa truy vết, đưa đi cách ly một trường hợp F1, có tiếp xúc gần với 1 trong 2 chuyên gia người Trung Quốc mắc Covid-19 tại khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng.

Đáng chú ý, dù đã tiếp xúc gần với đoàn chuyên gia, người này không khai báo và không thể liên lạc được. Số điện thoại người này khi lưu lại thông tin ở khách sạn liên tục tắt máy.

Qua truy vết theo số CMND để lại khách sạn, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã xác minh được danh tính của trường hợp trên N.T.Q (nữ, ngụ ở xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi) và đang trú tại 1 căn hộ thuộc khu đô thị An Phú Sinh (tổ 1, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi).

covid 19
Qua truy vết theo số CMND để lại khách sạn, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã xác minh được danh tính F1 nêu trên - Ảnh minh họa: Internet 

Lịch trình của trường hợp này được khai nhận như sau: 

 - Sau khi tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc ở khách sạn Mường Thanh, Q. tiếp tục ở lại Đà Nẵng đến ngày 4/5 mới quay về Quảng Ngãi trên ô tô BKS 43A 43461. Q. đi cùng con trai và 1 người bạn. Tại Quảng Ngãi, cả 3 trú ở khu đô thị An Phú Sinh. Hiện, trường hợp này đang được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm y tế - Cơ sở 2 Bình Sơn.

- Ngày 5/5, Q. đến nhà người bạn ở hẻm 29 Nguyễn Trãi, 16 giờ cùng ngày đi cùng nhóm bạn ăn bánh canh ở đường Bùi Thị Xuân.

- Sáng ngày 6/5, sau khi đi ăn sáng, Q. đi siêu thị Vimart ở đường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi.

Liên quan tới trường hợp này, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay, đối chiếu quy định pháp luật, nếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 là dương tính, N.T.Q sẽ đối mặt với việc xử lý hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nếu kết quả xét nghiệm của Q. là âm tính thì sẽ bị xử lý về hành vi không khai báo y tế, khai báo y tế gian dối, mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết dịch tễ liên quan đến N.T.Q và chủ động phương án xử lý nếu trường hợp này là F0.

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Từ khóa:   Quãng Ngãi chuyên gia Trung Quốc ca F1

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