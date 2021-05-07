TP.HCM: Hàng loạt trường đại học khẩn cho sinh viên nghỉ học tập trung, hoãn thi chống Covid-19

Vừa qua, rất nhiều trường đại học lớn trên địa bàn TP.HCM đã có thông báo khẩn cho sinh viên nghỉ học tập trung, hoãn thi nhằm chống Covid-19.

Theo Thanh Niên, sáng ngày 7/5, nhiều trường ĐH tại TP.HCM đã ra thông báo khẩn cho sinh viên nghỉ học, hoãn thi tập trung và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bắt đầu từ ngày 10/5 trở đi. Cụ thể, PGS-TS Nguyễn Hoàng Bắc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM, đã có thông báo khẩn tạm ngưng toàn bộ hoạt động dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 10/5 tới cho đến khi có thông báo mới. Các đơn vị sắp xếp kế hoạch học tập trực tuyến cụ thể và thông báo đến sinh viên, học viên.

Với các hoạt động dạy học không thể thực hiện theo hình thức trực tuyến (thí nghiệm, thực tập), các đơn vị chịu trách nhiệm quyết định hình thức học tập, cách thức triển khai phù hợp nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Riêng viên chức và người lao động vẫn làm việc bình thường. Thông báo khẩn ngưng các hoạt động dạy học trực tiếp của Trường ĐH Y dược TP.HCM - Ảnh: Thanh Niên Tiến sĩ Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, trong sáng nay, cũng vừa ký thống báo tạm ngưng các hoạt động giáo dục trực tiếp tại trường. Các lớp học lý thuyết chuyển sang dạy học trực tuyến bằng phần mềm Zoom. Các lớp thực hành và lý thuyết vẫn học bình thường nhưng đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc 5K và quy định hiện hành.

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đã có thông báo cho sinh viên nghỉ học, hoãn thi tập trung và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo thông báo do PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng trường ĐH ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, toàn bộ sinh viên ĐH, học viên sau ĐH và học sinh bậc THPT thuộc trường ĐH này sẽ nghỉ học, hoãn thi tập trung tại trường từ ngày 10.5 cho đến khi có thông báo mới của trường. Riêng các môn kiến tập, thực tập ngoài nhà trường giao cho trưởng khoa đào tạo căn cứ tiến độ đào tạo của trường quyết định cho sinh viên tiếp tục hoặc nghỉ phù hợp với tình hình thực tế nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng dịch Covid-19 cho người học và người dạy. Trường ĐH Công nghệ TP.HCM thông báo tạm ngừng các hoạt động dạy học, hoạt động ngoại khoá từ ngày 10.5 để phòng chống dịch Covid-19. Một số trường ĐH khác tại TP.HCM cũng đã có chủ trương dừng học tập trung tại trường để phòng dịch Covid-19 bắt đầu tư tuần sau như: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn… Được biết Trường ĐH Y dược TP.HCM có trên 14.000 sinh viên các bậc, hệ đào tạo; Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM trên 35.000; Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM trên 16.000; Trường ĐH Công nghệ TP.HCM trên 25.000; Trường ĐH Sư phạm TP.HCM trên 25.000….Với số lượng người học hiện nay của các trường trên, như vậy hôm nay trên 100.000 sinh viên đã nhận được thông báo nghỉ học tập trung tại trường phòng dịch Covid-19.

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