Lên tiếng vụ lộ ‘clip nóng’, bà Hằng nhắn nhủ: 'Anh Dũng là người đáng trân trọng, ai khó chịu thì chửi thẳng tôi đi, đừng xúc phạm anh Dũng'

Xã hội 07/05/2021 10:04

Trong buổi livesteeam tối qua, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết đã gặp ông Võ Hoàng Yên ở Công an thành phố và tiết lột sự thật về clip nóng mà ông đang nắm giữ.

Đến hẹn lại lên, tối ngày 6/5, bà Nguyễn Phương Hằng - vợ đại gia Dũng “lò vôi” tiếp tục có buổi livestream chia sẻ những vấn đề xoay quanh ông Võ Hoàng Yên suốt thời gian qua.

Theo bà Hằng, vừa qua, bà đã có buổi làm việc trực tiếp với vị lương y này ở Công an thành phố. Đáng chú ý, ông Yên lại đắt theo 4 luật sư và 4 vệ sĩ - những người mà theo bà Hằng gọi là “một đám luật rừng”.

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 Bà Hằng trong buổi livestream - Ảnh: Cắt từ clip

“Tôi đến công an làm việc chỉ đi một mình hay với trợ lý chứ chưa bao giờ tôi đi thuê 4, 5 luật sư. Tôi không hiểu một người đàn ông như vậy mà đem theo 1 đám luật sư, luật rừng theo cùng" - bà Hằng nói trong buổi livestream.

Liên quan đến tin ông Yên đang giữ “clip nóng” của mình, bà Hằng khẳng định chẳng có clip nào cả, ông Yên đã ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa bà với gia đình ông rồi dùng nó đe dọa vì có liên quan đến công việc làm ăn của vợ chồng bà. Đồng thời, bà Hằng còn thách thức ông Yên dù có thuê 10, 20 luật sư cũng “không che được sự thật”.

"Tôi có một cuộc nói chuyện rất vui vẻ ở nhà ông Yên nên ổng ghi âm lại chứ chẳng có gì đâu. Ổng thách thức vậy vì nó liên quan đến công việc làm ăn của vợ chồng tôi chứ chẳng có clip nóng nào cả. 

Cho nên qua cái vụ này tôi mới thấy trên đời này chưa có người đàn ông nào mà nó tồi như ông ta. Tôi yêu cầu ông Yên chất vấn điều này với tôi ở công an. Tôi sẽ sao chép lại tin nhắn để minh chứng ông Yên rất cao thủ. Ông cứ thuê 10, 20 luật sư cũng không che được sự thật đâu" - bà Hằng tiếp tục chia sẻ.

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Bà lên tiếng thách thức những ai chống đối mình - Ảnh: Cắt từ clip

Sau đó, bằng Hằng cũng không quên nhắn nhủ với những người chống đối vợ chồng bà rằng sẽ một mình chấp hết, chứ “đừng lôi anh Dũng vào”.

"Anh Dũng là một người đáng trân trọng cho nên ai thấy khó chịu thì nói thẳng với tôi, đương đầu chửi thẳng tôi đi, đừng có xúc phạm anh Dũng. Chơi tay đôi với tôi đi, đừng lôi anh Dũng vào, tôi chấp hết", bà Phương Hằng nói.

Bà Nguyễn Phương Hằng 'ám chỉ' mình như ca sĩ Thủy Tiên: 'Người ta đi làm từ thiện, lội mưa, lội sình, lội nắng mà dám ở nhà chửi'

Bà Nguyễn Phương Hằng 'ám chỉ' mình như ca sĩ Thủy Tiên: 'Người ta đi làm từ thiện, lội mưa, lội sình, lội nắng mà dám ở nhà chửi'

Ngày 24/4, trong buổi livestream mới nhất của hai vợ chồng ông Dũng "lò vôi", bà Nguyễn Phương Hằng có so sánh mình như ca sĩ Thủy Tiên khi làm việc thiện mà cứ bị nhiều người mắng chửi. Đồng thời, bà cũng cho hay đang giữ một số thông tin có liên quan đến các nghệ sĩ từng qua lại với ông Yên "nên cần thì chị tung thôi".

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Từ khóa:   Dũng lò vôi Võ Hoàng Yên lương y

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