Trên mạng xã hội gần đây xuất hiện thông tin một nữ giáo viên đánh em học sinh lớp 2 đến tím mông. Khi người nhà đến tìm cô nói chuyện thì hai bên xảy ra ẩu đả. Hiện nữ giáo viên đã bị tạm đình chỉ công tác để điều tra làm rõ sự việc.

Theo Dân Việt, mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một phụ huynh tố cô giáo đánh học sinh lớp 2 bầm tím mông. Đáng chú ý, chủ bài viết cho biết, đây không phải là lần đầu em học sinh này bị đánh như vậy.

Được biết, em học sinh trong câu chuyện là bé P.H.K (học sinh lớp 2D trên địa bàn TP.Đà Lạt). Câu chuyện xảy ra tại trường tiểu học Trưng Vương (phường 2, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).

Bài đăng của phụ huynh có con bị đánh - Ảnh: Cắt màn hình

Liên quan đến vụ việc trên, cô giáo Hoàng Thu Thủy – Hiệu trưởng Trường tiểu học trên đã lên tiếng xác nhận vụ việc. Hiện, đơn vị đang tiếp tục làm việc với cô giáo L.T.B.L. (42 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 2D, Trường tiểu học Trưng Vương) và phụ huynh em K.

Cụ thể, tối ngày 6/5, cô L. có gọi điện và báo cho vị hiệu trường này có đánh học sinh và bị phụ huynh học sinh đến hành hung. Đến sáng 7/5, Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu cô L. viết bản tường trình về vụ việc.

Trường tiểu học Trưng Vương - Ảnh: Dân Việt

Trước đó, theo thông tin ban đầu, sau khi biết con mình bị đánh bầm tím bà Đ.T.U.G và ông P.H.T (bố mẹ của cháu K.) đã đến nhà cô giáo L. để nói chuyện. Hai bên sau đó xảy ra xô xát. Cô L. đã gọi Công an phường 2, TP.Đà Lạt.

Theo tường trình của ông T. tại cơ quan công an, vợ ông - bà G. và cô L. sau khi gặp nhau tại nhà nữ giáo viên này đã lao vào túm tóc đánh nhau. Ông và hàng xóm có ngăn cản. Lát sau, 2 nam thanh niên khoảng 25-30 tuổi tay cầm đá lao vào rồi dùng tay đánh vào mặt ông T.

Ông T. cũng cho biết, ban đầu vợ ông có dùng điện thoại livestream trực tiếp trên Facebook nhưng bị cô L. giật điện thoại.

Theo Ông Trần Đức Minh - Trưởng phòng Giáo dục TP.Đà Lạt, nhà trường đã tạm đình chỉ đối với cô L. để làm rõ về hành vi đánh học sinh. Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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