Bố của nam sinh quên mình cứu bạn: 'Nếu khôn ngoan, bình tĩnh, Nhã phải lên bờ, tự cứu mình trước, rồi tìm cách cứu người khác sau'

Xã hội 05/05/2021 13:52

Liên quan đến nam sinh đuối nước khi cứu bạn ngoài biển, sự ra đi của anh là nỗi tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh.

Liên quan vụ nam sinh tử vong khi cứu 3 bạn nữ đuối nước, cho đến hiện tại, gia đình người nạn nhân vẫn chưa hết đau lòng về những gì đã xảy ra.

Theo Giáo dục và Thời đại, anh Nguyễn Thành Nhu (SN 1996, anh của Nhã) vốn là cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học Huế. Khi anh học năm cuối thì Nhã cũng trở thành tân sinh viên, chính tay anh lo liệu cho cậu em từ khi nhập học.

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Anh của nạn nhân - Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Vào chiều ngày 30/4, anh Nhu đang ở lại Sài Gòn làm thêm dịp lễ thì nhận điện thoại báo tin Nhã bị đuối nước đang phải đi cấp cứu. Ngay sau đó, anh đặt vé máy bay quay về. Tuy nhiên, rạng sáng ngày 1/5, khi anh có mặt tại bệnh viện thì Nhã đã mất rồi.

Bố của nạn nhân, ông Nguyễn Đức Nhân (SN 1959) - bố Nhã, nghẹn ngào khi nhắc đến hành động quên mình cứu bạn của con trai.

"Tôi nghĩ con làm như vậy là xuất phát từ lòng tốt muốn cứu giúp bạn. Nếu khôn ngoan, bình tĩnh, Nhã phải lên bờ, tự cứu mình trước, rồi tìm cách cứu người khác sau.

Nhưng lúc đó, có lẽ mọi việc nhanh quá, con hành động bột phát, tự nguyện và không có sự tính toán nào cả. Con mất rồi, nhưng con đã sống tốt đời đẹp đạo như đã được dạy từ bé" - ông Nhân chia sẻ với Giáo dục & Thời đại.

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Bố của nạn nhân -  Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Được biết, hoàn cảnh của Nhã vô cùng khó khăn. Bố bị tai biến. Một người anh trai của Nhã bị khuyết tật, không nói được. Mẹ ốm yếu thường xuyên. Cách đây 10 năm, một người em trai của Nhã cũng mất vì đuối nước.

Sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế  đã truy tặng bằng khen cho em Nguyễn Văn Nhã, UBND tỉnh có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xét truy tặng Huân chương dũng cảm.

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Nam sinh quên mình cứu bạn - Ảnh: Pháp luật TP.HCM 

Trước đó, theo Sài Gòn Giải Phóng, lãnh đạo UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sự việc đau lòng xảy ra chiều 30/4 tại một bãi tắm tự phát ở ven biển xã Phú Thuận. Lúc này, nhân nghỉ lễ, nhóm sinh viên của Đại học Huế đã đến đây tắm biển. Khi đang tắm, 3 sinh viên nữ bị nước cuốn trôi ra xa dần. Nghe tiếng kêu cứu, sinh viên Nguyễn Văn Nhã liền lao ra biển cứu người. Sau khi đưa được tất cả nạn nhân đuối nước vào gần bờ, do đuối sức và gặp phải sóng lớn nên Nhã đã bị nước biển cuốn trôi.

Đội cứu hộ biển Thuận An cùng người dân địa phương đã tìm thấy Nhã khoảng 30 phút sau trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong ít phút sau đó.

Nữ sinh được Nguyễn Văn Nhã cứu trong vụ đuối nước: 'Nằm mơ em cũng không nghĩ, anh ấy lại ra đi vĩnh viễn như vậy'

Nữ sinh được Nguyễn Văn Nhã cứu trong vụ đuối nước: 'Nằm mơ em cũng không nghĩ, anh ấy lại ra đi vĩnh viễn như vậy'

Liên quan đến việc nam sinh quên mình cứu bạn đuối nước, mới đây, một trong 3 nữ sinh được anh cứu đã nghẹn ngào kể lại câu chuyện.

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