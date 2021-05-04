Nữ sinh được Nguyễn Văn Nhã cứu trong vụ đuối nước: 'Nằm mơ em cũng không nghĩ, anh ấy lại ra đi vĩnh viễn như vậy'

Liên quan đến việc nam sinh quên mình cứu bạn đuối nước, mới đây, một trong 3 nữ sinh được anh cứu đã nghẹn ngào kể lại câu chuyện.

Liên quan đến vụ nam sinh viên tử vong khi cứu 3 bạn nữ đuối nước, được biết, đến hiện tại, người thân và bạn bè vẫn không khỏi xót xa cho sự ra đi của anh. Nam sinh tên là Nguyễn Văn Nhã (23 tuổi) trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, hiện là sinh viên năm 4 ngành công nghệ thông tin, trường đại học Khoa học, thuộc Đại học Huế. Nguyễn Văn Nhã (23 tuổi), sinh viên năm 4, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Theo Vietnamnet, em Hoàng Thị Tr. (sinh viên năm 2, Trường Đại học Ngoại Ngữ Huế) là một trong 3 nữ sinh được Nguyễn Văn Nhã cứu sống kể lại rằng vào khoảng 14h10 ngày 30/4, Tr. cùng nhóm bạn hiện đang học ở các trường Đại học Khoa học, Đại học Ngoại Ngữ… tập trung ở nhà thờ chính toà Phú Cam để đi tắm biển Thuận An. Sau khi về đến biển, nhóm sinh viên tổ chức tiệc, không uống bia rượu rồi xuống tắm biển.

Nữ sinh Tr. đang được điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh: Vietnamnet Sau đó, Tr. cùng 2 bạn nữ khác ra biển tắm. Khi cả 3 chuẩn bị di chuyển lên bờ thì bất ngờ gặp sóng biển dâng cao, cuốn 3 nữ sinh viên ra xa. Lúc tỉnh dậy, Tr. thấy mình đã nằm trong bệnh viện Bệnh viện Trung ương Huế, Nhã đã qua đời. "Trong khi di chuyển, anh Nhã nói đùa rằng, chiều nay đi biển mà từ tối qua đến giờ cứ bồi hồi, háo hức không ngủ được. Nằm mơ em cũng không nghĩ, anh ấy lại ra đi vĩnh viễn như vậy" - Tr. chia sẻ với Vietnamnet.

Sinh viên Lê Quốc K. - một sinh viên trong nhóm bạn này chia sẻ với Pháp luật TP.HCM rằng ban đầu nhóm tắm gần bờ nhưng con nước lên, sóng chảy xiết đẩy các bạn đi. Ba bạn nữ bị cuốn đến vũng sâu kéo dài khoảng 200-300m. Nhã đang tắm ở ngoài xa, bơi vào thì phát hiện các bạn nữ đuối sức liền bơi đến đẩy ba bạn nữ vào. Khi ấy, cả nhóm đã trợ giúp lôi các bạn nữ lên. Tuy nhiên, do đuối sức, lại gặp sóng lớn, Nhã bị đẩy ra xa. Cả nhóm có gọi người tới cứu nhưng lúc đó Nhã đã chìm xuống. Đám tang của Nhã - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Trước đó, theo Sài Gòn Giải Phóng, lãnh đạo UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sự việc đau lòng xảy ra chiều 30/4 tại một bãi tắm tự phát ở ven biển xã Phú Thuận. Lúc này, nhân nghỉ lễ, nhóm sinh viên của Đại học Huế đã đến đây tắm biển. Khi đang tắm, 3 sinh viên nữ bị nước cuốn trôi ra xa dần. Nghe tiếng kêu cứu, sinh viên Nguyễn Văn Nhã liền lao ra biển cứu người. Sau khi đưa được tất cả nạn nhân đuối nước vào gần bờ, do đuối sức và gặp phải sóng lớn nên Nhã đã bị nước biển cuốn trôi. Đội cứu hộ biển Thuận An cùng người dân địa phương đã tìm thấy Nhã khoảng 30 phút sau trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong ít phút sau đó.

Mẹ nam sinh viên quên mình cứu bạn đuối nước: ‘Từ Tết tới giờ em nó chưa về nhà lần nào, nó ít khi về, vì sợ tốn tiền bố mẹ’ Liên quan đến việc nam sinh tử vong khi cứu bạn đuối nước, vừa qua, gia đình đã tổ chức lễ tang cho anh tại quê nhà. Trong đám tang, mọi người đều không kìm được nước mắt. Bố nạn nhân - người đàn ông trụ cột của gia đình - cũng lần đầu tiên bật khóc trước mặt vợ và các con.

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