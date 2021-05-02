Gia cảnh đáng thương của nam sinh viên tử vong khi cứu 4 người: Cha bị tai biến, mẹ bệnh tật triền miên, anh trai cũng mất do đuối nước

Xã hội 02/05/2021 14:11

Dự kiến 14h chiều nay, thi thể nam sinh xấu số bị đuối nước khi liều mình cứu 4 cô gái sẽ được tiễn đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng ở quê nhà tại xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, sáng nay ngày 2/5, thi thể nam sinh viên bị đuối nước Nguyễn Văn Nh. (23 tuổi, sinh viên năm 4 ngành Công nghệ thông tin, trường đại học Khoa học Huế) đã được đưa về đến quê nhà tại xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

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Thi thể nam sinh viên vắng số được đưa về gia đình - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Dự kiến 14h chiều nay (ngày 2/5) thi thể của nam sinh viên Nh. sẽ được tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang giáo họ Đồng Lăng (xóm 6, xã Quỳnh Yên).

Được biết, hoàn cảnh gia đình của nam sinh viên Nh. rất khó khăn. Cha bị tai biến, một người anh trai của Nh. bị khuyết tật và không nói được. Riêng mẹ nam sinh thì bị bệnh thường xuyên. Đáng buồn hơn, cách đây 10 năm, một người anh trai của Nh. cũng bị mất do đuối nước.

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Người nhà tổ chức đám tang cho nam sinh viên Nh. - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

 

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều ngày 30/4, tại một bãi tắm tự phát ở ven biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế, một nhóm sinh viên của ĐH Huế đã đến đây tắm biển. Tuy nhiên, không may 4 cô gái trong nhóm bị đuối nước.

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Hoàn cảnh gia đình của nam sinh viên Nh. rất khó khăn - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Lúc này, nam sinh viên Nh. liền lao ra biển cứu người. Sau khi đưa được 4 người bị nạn vào bờ thì bản thân Nh. lại bị đuối nước. Sau khi được đưa lên bờ sau 30 phút tìm kiếm, Nh. nguy kịch và tử vong ít phút sau đó.

 

Xót xa nam sinh tử vong vì cứu 4 cô gái bị đuối nước: Chỉ còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp Đại học

Xót xa nam sinh tử vong vì cứu 4 cô gái bị đuối nước: Chỉ còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp Đại học

Nam sinh viên dũng cảm cứu được 4 người nhưng lại không thể cứu được mình. Dân mạng xót xa khi chỉ còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp Đại học, nhưng chàng trai đã ra đi và để lại bao điều dang dở.

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