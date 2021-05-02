Vụ giáo viên tát, đá học sinh ở Bắc Giang: 'Tôi cũng muốn tốt cho học sinh và coi các em như con em trong nhà'

Xã hội 02/05/2021 11:04

Liên quan đến vụ việc 1 thầy giáo có hành vi tát, đá... học sinh ở Bắc Giang, trước mắt Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lục Ngạn đã cho tạm dừng giảng dạy thầy giáo này.

Theo thông tin từ Báo Giáo dục và Thời đại, ông Nguyễn Minh Vỹ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lục Ngạn cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) để báo cáo và đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra làm sáng tỏ vụ việc thầy giáo tát, đá... học sinh.

Trước đó vào chiều ngày 29/4, trong giờ sinh hoạt lớp, thầy Khúc Xuân H. - Chủ nhiệm lớp 10 A3, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lục Ngạn (Bắc Giang) được cho là đã có lời nói và hành vi không đúng chuẩn mực nhà giáo như tát, đá... một số học sinh. 

Và sự việc trên đã bị một số đối tượng lợi dụng để làm phức tạp tình hình giai đoạn này nên nhà trường có văn bản đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, thầy Vỹ thông tin.

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Hành vi được cho là không đúng chuẩn mực của thầy giáo H. - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thầy Vỹ, ngay sáng ngày 30/4, trực tiếp Phó Giám đốc Trung tâm và Bí thư đoàn nhà trường đã đến nhà học sinh nhận trách nhiệm, mong sự chia sẻ với phụ huynh. "Phía phụ huynh bày tỏ thông cảm cho thầy H. và cũng cam kết không kiện thầy H.", thầy Vỹ nói. 

Được biết, thầy Khúc Xuân H. (SN 1997), thầy thử việc từ tháng 4/2020 tại trung tâm và dạy môn sinh học. Tháng 9/2020, thầy H. được ký hợp đồng giảng dạy. Liên quan tới vụ việc trên, trong bản tường trình, thầy H. cho biết: "Thực ra bản thân tôi cũng muốn tốt cho học sinh và coi các em như con em trong nhà. Trong lúc không kiềm chế được mới xảy ra sự việc...".

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Thầy giáo H. cùng học sinh trong buổi sinh hoạt lớp - Ảnh: Cắt từ clip

Hiện Sở GD&ĐT Bắc Giang cũng đã yêu cầu lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lục Ngạn xử lý nghiêm trường hợp giáo viên vi phạm. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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