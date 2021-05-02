Lâm Đồng ra hỏa tốc kêu gọi người dân sử dụng xe 2 bánh khi lượng khách tăng cao kỷ lục

Xã hội 02/05/2021 09:35

Sáng nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản hỏa tốc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn giao thông trong và sau dịp lễ trước tình hình du khách đổ về Đà Lạt lễ 30/4, 1/5 cao kỷ lục.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng nay ngày 2/5, ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản hỏa tốc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn giao thông trong và sau dịp lễ trong bối cảnh lượng du khách đổ về Đà Lạt lễ 30/4 và 1/5 cao kỷ lục.

Lâm Đồng ra hỏa tốc kêu gọi người dân sử dụng xe 2 bánh khi lượng khách tăng cao kỷ lục - Ảnh 1
Chợ đêm Đà Lạt đông đúc không còn 1 kẽ hở trong dịp lễ 30/5, 1/5 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo đó, nội dung công điện nêu: "UBND tỉnh mong người dân Lâm Đồng (đặc biệt là người dân TP. Đà Lạt) trong dịp này thông cảm và chia sẻ bằng cách sử dụng các phương tiện xe 2 bánh, hạn chế sử dụng xe ô tô cá nhân khi chưa thật sự cần thiết trong những ngày lễ để ưu tiên không gian lưu thông cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương có một kỳ nghỉ vui vẻ, thoải mái, hài lòng, đúng tinh thần của du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng "văn minh, an toàn, thân thiện".

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các ngành chức năng tăng cường tối đa các hoạt động phòng chống dịch COVID-19.

Lâm Đồng ra hỏa tốc kêu gọi người dân sử dụng xe 2 bánh khi lượng khách tăng cao kỷ lục - Ảnh 2
Một chốt xử lý du khách và người dân không đeo khẩu trang tại TP. Đà Lạt - Ảnh: Tuổi Trẻ

Được biết, đến cuối ngày 1/5, ước tính Đà Lạt đón khoảng 125.000 du khách, gấp đôi so với năm 2020 và gấp 1,5 lần so với cùng thời điểm năm 2019 (trước dịch COVID-19). Có thể thấy, đây là mức tăng cao nhất lượng du khách đến Đà Lạt từ trước đến nay trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

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Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nhiều người sinh sống tại TP.HCM bắt đầu đổ về quê hoặc đi du lịch. Kéo theo đó là tình trạng kẹt xe trên các trục đường chính, đến nổi nhiều người phải 'chôn chân' hàng giờ đồng hồ mà vẫn chưa đến được nơi cần đến.

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