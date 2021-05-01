Nhóm bạn chơi đá bóng trong sân đột nhiên bị sét đánh, một học sinh lớp 7 bị sét đánh trúng vào lưng và tử vong.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 1/5, trên địa bàn xã Tà Rụt, huyện Đakrông, Quảng Trị xảy ra vụ 6 học sinh bị sét đánh. Ông Hồ Văn Nhiếp, Chủ tịch UBND xã Tà Rụt cho biết, vào khoảng 15h chiều nay, em Th. đang chơi bóng cùng 5 bạn khác ở sân trường bán trú thì bị sét đánh vào lưng.

Gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho em Th. - Ảnh: Vietnamnet

Lúc đó, trời đang có mưa dông. Nghe tiếng sét đánh, người dân xung quanh đến kiểm tra thì thấy cả 6 em bị sét đánh nằm tại chỗ. Em Th. nặng nhất, đã được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế cơ sở 2 ở xã Tà Rụt nhưng không qua khỏi. Em Th. sinh năm 2008, hiện học lớp 7C Trường bán trú THCS &THPT Đakrông. Ngoài em Th. tử vong thì có một em khác bị thương.

Được biết, gia đình em Th. Thuộc hộ nghèo, Th. là con út trong gia đình có 2 anh em.

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