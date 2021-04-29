Theo VTC News, khoảng 13h30 ngày 28/4, một số người dân xã Loóng Phiêng, huyện Yên Châu nghe thấy 3 tiếng súng nổ nên kiểm tra thì phát hện có án mạng xảy ra. Sau đó, họ nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng về vụ việc. Khi cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường thì phát hiện 3 người đã chết. Lúc này, 1 người đàn ông đang cầm một khẩu súng. Cũng theo VTC, danh tính 3 người thiệt mạng trong vụ nổ súng gồm: anh T.H. (SN 1983, thường trú tại xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn), ông P.V.T. (SN 1965, trú tại bản Mơ Tươi, xã Loóng Phiêng) và bà C.T.T. (SN 1963, trú tại bản Mơ Tươi, xã Loóng Phiêng). Anh H. là con rể của ông T. và bà T..

Theo ghi nhận của Đất Việt, bà Bùi Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, vợ chồng ông P.V.T. và bà C.T.T. có 3 người con.

"Con trai lớn của vợ chồng ông T. đã ra ở riêng, cũng may thời điểm đó không đến nhà bố mẹ, nếu có ở đó thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngoài người con trai này thì vợ chồng ông T. có thêm 2 người con gái. Vợ của đối tượng là con thứ 2 của ông T. Người này hiện đang bán shop quần áo ở TP. Sơn La", bà Thoa cho biết.

Theo bà Thoa, sau khi xảy ra vụ việc, con trai lớn của ông bà T. có gọi điện cho vợ của H. để hỏi nguyên nhân. Vợ H. cho biết, trước khi đến nhà bố mẹ vợ, H. có gọi cho vợ dọa sẽ giết cả nhà. "Vợ H. cho biết, trước khi đến nhà bố mẹ vợ, H. có gọi cho vợ nói là: 'Mày cặp bồ với ai thì phải khai ra không có tao giết hết cả nhà mày'", bà Thoa cho biết thêm. Tuy nhiên, bà Thoa nêu rõ, nguyên nhân cuối cùng dẫn đến sự việc thì cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ.

Ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã Lóng Phiêng cho hay, vợ chồng H. có với nhau 3 người con, đứa con thứ 3 mới sinh được 2 tháng. "Tôi có nghe nói H. rất ít khi uống rượu, trước đây ông bà T. cũng chưa có điều tiếng gì với con rể. H. học rất giỏi, mới bảo vệ luận văn thạc sĩ".

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.