Án mạng thương tâm: Con rể tự sát sau khi bắn chết bố mẹ vợ

Xã hội 28/04/2021 20:04

Chiều nay, một vụ án mạng thương tâm khiến 3 người tử vong đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Báo Giao Thông đưa tin, chiều nay 28/4, vào khoảng 13 giờ 30 phút đã xảy ra một vụ án mạng khiến 3 người chết tại bản Mưa Tươi, xã Loóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng nhanh chóng đến điều tra khám nghiệm hiện trường. Bước đầu xác định, một người đàn ông đã dùng súng bắn 2 người tử vong sau đó tự sát.

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Cơ quan công an đang tiến hành điều tra hiện trường - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên Báo Giao Thông, lãnh đạo huyện cho biết nghi phạm là con rể đã nổ súng bắn chết bố mẹ vợ rồi tự sát. 

Hiện, các cơ quan chức năng khẩn trương có mặt điều tra, làm rõ vụ án.

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