Đồng Nai: Án mạng kinh hoàng, 2 người thương vong sau khi bị truy sát

Xã hội 24/04/2021 09:42

Sáng 24/4, lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm 2 người thương vong tại Đồng Nai.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đêm ngày 23/4, một nam thanh niên khoảng 20 tuổi ngồi nhậu cùng bạn tại một quán gần chợ Việt Kiều thuộc căn cứ 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Trong lúc nhậu, thanh niên này xảy ra mâu thuẫn với 2 nam thanh niên khác, từ đó dẫn tới cự cãi lớn tiếng, xô xát.

Đồng Nai: Án mạng kinh hoàng, 2 người thương vong sau khi bị truy sát - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Người Lao Động 

Sau đó, thanh niên khoảng 20 tuổi cùng bạn bị 2 người vừa xảy ra cự cãi dùng dao truy sát, chém nhiều nhát khiến 2 nạn nhân gục ngã trên đường. Do vết thương quá nặng, 1 nạn nhân đã tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại bị chém trọng thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an xã Xuân Hưng phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc lập tức đến hiện trường. Một cán bộ công an cho hay 2 đối tượng liên quan vụ đâm chém hiện đã bị tạm giữ. 

Đi tắm biển, 4 học sinh lớp 6 đuối nước mất tích, đã tìm thấy thi thể 1 em

Đi tắm biển, 4 học sinh lớp 6 đuối nước mất tích, đã tìm thấy thi thể 1 em

Đầu giờ chiều nay 23/4, một nhóm 8 học sinh đã rủ nhau ra biển tắm, không may, có 4 em bị nước cuốn ra biển. Sau đó, 1 học sinh được tìm thấy đã tử vong, 3 học sinh khác hiện đang mất tích.

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Từ khóa:   án mạng án mạng Đồng Nai vụ án mạng

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