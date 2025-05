Dự báo thời tiết hôm nay 5/5/2025: Trung Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ chiều tối có mưa to

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 5/5/2025 các vùng trên cả nước như sau.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, trong ngày hôm nay, hầu khắp Bắc Bộ trời có nắng. Riêng tại vùng đồng trong đó có thủ đô Hà Nội, có nơi xuất hiện nắng nóng.

Tại miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên trời nắng ráo, trong khi khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận thời tiết dịu hơn với nắng nhẹ. Chiều tối có thể có mưa cục bộ trong thời đoạn ngắn.

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, đới gió Tây Nam bắt đầu hoạt động, báo hiệu mùa mưa đang đến gần. Cường độ nắng trong ngày không quá gay gắt. Về chiều tối, mưa dông có thể quay trở lại với diện rải rác. Người dân cần lưu ý các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật trong cơn dông.

Dự báo hôm nay 5/5, thời tiết Nam Bộ chiều tối có mưa to - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 5/5:

Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào, có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 31-35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-35 độ C.

Miền Bắc tăng nhiệt mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nắng nóng có xu hướng quay trở lại Bắc và Trung Bộ. Theo đó, khu vực Bắc Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt cao nhất trên 35 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

