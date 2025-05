Chiều tối nay 3/5/2025, TPHCM có mưa sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt

Tại TPHCM, thời tiết trong ngày có trời nắng mạnh vào trưa và đầu giờ chiều; chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động từ 27–34°C; độ ẩm tương đối thấp nhất khoảng 47%; chỉ số UV vẫn ở mức gây hại cho da cao, mức 7.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, hôm nay 3/5, thời tiết chung ở Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng trên diện rộng. Gió mùa Tây Nam đã bắt đầu hoạt động rõ nét hơn, tạo điều kiện cho mưa dông gia tăng về chiều tối và đêm ở một số khu vực.

Theo đó, tại TP HCM, thời tiết trong ngày có trời nắng mạnh vào trưa và đầu giờ chiều; chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động từ 27–34°C; độ ẩm tương đối thấp nhất khoảng 47%; chỉ số UV vẫn ở mức gây hại cho da cao, mức 7.

Tại Đông Nam Bộ, có nắng nóng kéo dài đến khoảng 16 giờ, sau đó có khả năng mưa dông cục bộ. Nhiệt độ cao nhất từ 34–36°C, một số nơi có thể vượt 37°C; độ ẩm thấp từ 45%–50%.

Còn tại Tây Nam Bộ, có nắng nóng ban ngày, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 34–36°C; độ ẩm từ 50%–55%.

Hôm nay, thời tiết TP HCM được dự báo có mưa vào chiều tối - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết hôm nay:

Hà Nội có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên có mây, mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chieu-toi-nay-352025-tphcm-co-mua-sau-nhieu-ngay-nang-nong-gay-gat-729195.html