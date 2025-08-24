Thử lòng vợ và nhân tình, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá không thể mua bằng tiền

Tâm sự 24/08/2025 16:20

Tôi lừa dối vợ cách đây 4 tháng. Người tình của tôi trẻ đẹp, lại có học thức và ăn nói duyên dáng vô cùng. Chỉ nói chuyện vài lần, tôi đã có thiện cảm đặc biệt với cô ta. Cuối cùng, tôi bỏ qua mọi rào cản để tỏ tình.

Có lẽ tôi là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Thứ nhất, vì tôi đã ngoại tình mà chưa bị phát hiện. Thứ hai, tôi đã thoát khỏi mối quan hệ ấy mà không hề ân hận chút nào.

Thực ra là đàn ông, tôi biết những gì mình sẽ phải đánh đổi khi có một người phụ nữ khác ngoài vợ. Nhưng dưới những cám dỗ của cuộc sống, đôi lúc, tôi đã sa ngã và đánh mất lý trí.

Tôi lừa dối vợ cách đây 4 tháng. Người tình của tôi trẻ đẹp, lại có học thức và ăn nói duyên dáng vô cùng. Chỉ nói chuyện vài lần, tôi đã có thiện cảm đặc biệt với cô ta. Cuối cùng, tôi bỏ qua mọi rào cản để tỏ tình.

Tôi kiếm ra tiền nên việc có thêm người mới cũng chẳng phải gánh nặng kinh tế. Thời gian quen nhau, tôi sẵn sàng mua điện thoại đời mới, chu cấp cho cô ta những thứ đắt đỏ. Đổi lại, cô ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn và chiều chuộng tôi.

2 tuần trước, tôi có nghe một tin sốc, cậu bạn đại học của tôi mắc bệnh ung thư, thời gian chẳng còn được bao nhiêu nữa. Nghe tin bạn bị ốm, chúng tôi họp mặt rồi đến thăm. Thế nhưng điều khiến tôi bất ngờ là cậu ấy nằm đó mà chỉ có mẹ già chăm sóc, vợ con đều đã bỏ về nhà ngoại.

Thử lòng vợ và nhân tình, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá không thể mua bằng tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi trở về, mấy cậu bạn tôi mới nói, thì ra trước đây, cậu ấy có tiền nên sinh tật ngoại tình. Bây giờ bệnh tật như vậy, vợ con cũng bỏ mà đi. Nghe xong, tôi bỗng cảm thấy chột dạ. Thế rồi chiều hôm ấy, tôi mới nhắn tin cho người tình rằng mình đã phá sản, tôi muốn đến nhà cô ta ở nhờ 1 thời gian. Được vài phút sau, tôi nhận một cái tin vẻn vẹn 4 chữ: "Mình chia tay đi".

Về nhà, tôi giả vờ ôm bụng co quắp, nói với vợ là mình có 2 điều muốn thú nhận. Đó là tôi đã phá sản, bản thân vừa phát hiện mắc bệnh nan y. Nghe xong, vợ tôi vẫn rất bình tĩnh. Cô ấy vội gọi ngay cho một bên môi giới bất động sản và nói sẽ rao bán căn nhà. Khi tôi hỏi sau này nếu tôi mất, 3 mẹ con ở đâu, cô ấy nói: "Em bán nhà lo chữa cho anh bằng mọi giá, chuyện sau này rồi sẽ tháo gỡ dần".

Lúc đó, tôi chỉ biết ôm chầm lấy vợ. Tôi thật hạnh phúc khi có một người vợ hết lòng với mình như vậy. Càng may mắn hơn là chuyện này đã khiến tôi tỉnh ngộ đúng lúc. Đôi khi chúng ta bị thu hút bởi những người phụ nữ bên ngoài, nhưng cuối cùng, gia đình mới là nơi tuyệt vời nhất mọi người ạ.

 

Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc rồi bất giác quỳ xuống

Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc rồi bất giác quỳ xuống

Khi quen Linh, tôi xác định sẽ tiến tới hôn nhân nên mới sống chung. Suốt khoảng thời gian này, chúng tôi không hề có mâu thuẫn. Chỉ là đôi lúc, tôi thấy người yêu của mình ít nói quá. Ngay cả tôi, cô ấy cũng ít khi tâm sự.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Máy bay chở 173 hành khách bốc cháy khi đang cất cánh, tất cả tháo chạy trong hoảng loạn

Máy bay chở 173 hành khách bốc cháy khi đang cất cánh, tất cả tháo chạy trong hoảng loạn

Thế giới 50 phút trước
Xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ sau va chạm, 4 người tử vong, 30 người bị bỏng

Xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ sau va chạm, 4 người tử vong, 30 người bị bỏng

Thế giới 1 giờ 1 phút trước
Chồng thương em gái ly hôn về nhà mẹ đẻ sống, anh ta còn nhường máy lạnh cho em gái để tôi bầu bì chịu nóng

Chồng thương em gái ly hôn về nhà mẹ đẻ sống, anh ta còn nhường máy lạnh cho em gái để tôi bầu bì chịu nóng

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Người phụ nữ sinh hai con đầu lòng ở tuổi U50

Người phụ nữ sinh hai con đầu lòng ở tuổi U50

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Bạn thân của vợ hay đến xin ngủ cùng vợ tôi, 2 người đó liệu có vấn đề gì không?

Bạn thân của vợ hay đến xin ngủ cùng vợ tôi, 2 người đó liệu có vấn đề gì không?

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Thử lòng vợ và nhân tình, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá không thể mua bằng tiền

Thử lòng vợ và nhân tình, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá không thể mua bằng tiền

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Đúng 3 ngày đầu tuần (25/8 - 31/8), 3 con giáp ngày càng vượng phát, tắm trong mưa tiền, Phú Quý kề cận, ngập trong may mắn

Đúng 3 ngày đầu tuần (25/8 - 31/8), 3 con giáp ngày càng vượng phát, tắm trong mưa tiền, Phú Quý kề cận, ngập trong may mắn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc rồi bất giác quỳ xuống

Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc rồi bất giác quỳ xuống

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Mẹ chồng bảo tôi cắt phăng mái tóc như cô vợ “hụt” của chồng với lý do khó hiểu, tôi quyết dọn ra riêng

Mẹ chồng bảo tôi cắt phăng mái tóc như cô vợ “hụt” của chồng với lý do khó hiểu, tôi quyết dọn ra riêng

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Nhân tình của anh trai đe dọa dàn cảnh tự tử để đưa chị dâu tôi vào tù

Nhân tình của anh trai đe dọa dàn cảnh tự tử để đưa chị dâu tôi vào tù

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Nóng: Bão số 5 liên tục tăng cấp, cảnh báo 3 tỉnh có mưa to, thời tiết nguy hiểm trong 6 giờ tới

Nóng: Bão số 5 liên tục tăng cấp, cảnh báo 3 tỉnh có mưa to, thời tiết nguy hiểm trong 6 giờ tới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mỗi lần gần gũi, vợ lại lấy gối che mặt, tôi thắc mắc rồi hóa đá với câu trả lời

Mỗi lần gần gũi, vợ lại lấy gối che mặt, tôi thắc mắc rồi hóa đá với câu trả lời

Chồng thương em gái ly hôn về nhà mẹ đẻ sống, anh ta còn nhường máy lạnh cho em gái để tôi bầu bì chịu nóng

Chồng thương em gái ly hôn về nhà mẹ đẻ sống, anh ta còn nhường máy lạnh cho em gái để tôi bầu bì chịu nóng

Bạn thân của vợ hay đến xin ngủ cùng vợ tôi, 2 người đó liệu có vấn đề gì không?

Bạn thân của vợ hay đến xin ngủ cùng vợ tôi, 2 người đó liệu có vấn đề gì không?

Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc rồi bất giác quỳ xuống

Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc rồi bất giác quỳ xuống

Mẹ chồng bảo tôi cắt phăng mái tóc như cô vợ “hụt” của chồng với lý do khó hiểu, tôi quyết dọn ra riêng

Mẹ chồng bảo tôi cắt phăng mái tóc như cô vợ “hụt” của chồng với lý do khó hiểu, tôi quyết dọn ra riêng

Nhân tình của anh trai đe dọa dàn cảnh tự tử để đưa chị dâu tôi vào tù

Nhân tình của anh trai đe dọa dàn cảnh tự tử để đưa chị dâu tôi vào tù