Bạn thân của vợ hay đến xin ngủ cùng vợ tôi, 2 người đó liệu có vấn đề gì không?

Tâm sự 24/08/2025 16:40

Em cũng kể với tôi em chỉ có duy nhất một mối tình từ thời đại học nhưng vì lý do đặc biệt nên hai người không thể đến với nhau. Quá khứ của chúng tôi cũng chẳng có gì phức tạp nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.

Tôi ba mươi lăm tuổi mới lấy vợ. Thật ra không phải vì tôi xấu trai hay kém cỏi gì đâu mà là do công việc quá bận rộn, tôi không có nhiều thời gian để đi chơi hay tán tỉnh bạn gái. Tôi quen vợ tôi là qua mai mối. Ông mai chính là anh vợ của tôi bây giờ.

Vợ tôi là một nhân viên văn phòng. Ngoại hình và tính cách cũng ổn. Với lại gia đình cũng thuộc dạng công nhân viên chức nên rất cơ bản. Tôi thấy hài lòng với một người vợ như thế này nên quen nhau 1 năm thì chúng tôi cưới.

Thú thật ngoài vài mối tình từ còn học đại học thì tôi chưa có một mối tình chính thức nào. Em cũng kể với tôi em chỉ có duy nhất một mối tình từ thời đại học nhưng vì lý do đặc biệt nên hai người không thể đến với nhau. Quá khứ của chúng tôi cũng chẳng có gì phức tạp nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.

Bạn thân của vợ hay đến xin ngủ cùng vợ tôi, 2 người đó liệu có vấn đề gì không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi lấy nhau 1 năm nhưng chưa có con. Một phần vì vợ tôi muốn kế hoạch thêm vài năm nữa, khi mọi chuyện đã ổn định rồi mới sinh. Tôi thì khác. Tôi nhiều tuổi rồi nên cũng muốn sinh con. Nhưng tôi tôn trọng vợ nên cũng đồng ý. Dù gì vợ cũng còn trẻ, chờ đợi một vài năm nữa cũng không thành vấn đề gì lắm. Cuộc sống chăn gối vợ chồng cũng tạm được. Tôi cũng không có nhiều nhu cầu lắm. Tôi thấy vợ cũng vậy. Hai chúng tôi như vậy cũng coi như hòa hợp rồi.

Vợ tôi có một cô bạn thân tên Hòa. Vợ kể hai người thân nhau từ khi học phổ thông. Vợ lấy chồng được vài tháng thì Hòa cũng lấy chồng. Nhưng vợ chồng họ không hạnh phúc. Được 8 tháng thì ly hôn. Vợ thương bạn nên hay gọi bạn đến nhà chơi. Thỉnh thoảng còn mời bạn ở lại ăn cơm. Tôi thấy cô ấy cũng đáng thương, vừa mới ly dị chồng nên chắc sốc lắm, để vợ quan tâm cô ấy một chút cũng không sao.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến cách đây 2 tuần. Hòa ngày nào cũng đến nhà tôi ăn cơm. Tối đến còn xin phép ngủ lại nhà. Quá đáng hơn là còn đòi ngủ với vợ đẩy tôi ra phòng khách ngủ. Một hai hôm còn được, đằng này cả tuần như thế rồi. Tôi bắt đầu thấy khó chịu nói với vợ thì vợ gạt đi và còn nói rằng tôi ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân lại còn hay để ý vặt.

Tôi điên lắm! Chả nhẽ tôi đòi lại căn phòng ngủ của mình là sai hay sao? Đây là nhà của tôi mà. Tôi làm việc cả ngày đã mệt rồi. Đêm về chỉ muốn ngủ trên chiếc giường của chính mình cũng bị cho là ích kỉ sao? Mà điều khiến tôi tức điên đó là thái độ của vợ. Hình như tôi thấy vợ quan tâm, chăm sóc bạn thân còn hơn chồng mình nữa. Hai người bọn họ liệu có bí mật gì mà tôi chưa biết?

Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc rồi bất giác quỳ xuống

Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc rồi bất giác quỳ xuống

Khi quen Linh, tôi xác định sẽ tiến tới hôn nhân nên mới sống chung. Suốt khoảng thời gian này, chúng tôi không hề có mâu thuẫn. Chỉ là đôi lúc, tôi thấy người yêu của mình ít nói quá. Ngay cả tôi, cô ấy cũng ít khi tâm sự.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Máy bay chở 173 hành khách bốc cháy khi đang cất cánh, tất cả tháo chạy trong hoảng loạn

Máy bay chở 173 hành khách bốc cháy khi đang cất cánh, tất cả tháo chạy trong hoảng loạn

Thế giới 49 phút trước
Xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ sau va chạm, 4 người tử vong, 30 người bị bỏng

Xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ sau va chạm, 4 người tử vong, 30 người bị bỏng

Thế giới 1 giờ 1 phút trước
Chồng thương em gái ly hôn về nhà mẹ đẻ sống, anh ta còn nhường máy lạnh cho em gái để tôi bầu bì chịu nóng

Chồng thương em gái ly hôn về nhà mẹ đẻ sống, anh ta còn nhường máy lạnh cho em gái để tôi bầu bì chịu nóng

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Người phụ nữ sinh hai con đầu lòng ở tuổi U50

Người phụ nữ sinh hai con đầu lòng ở tuổi U50

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Bạn thân của vợ hay đến xin ngủ cùng vợ tôi, 2 người đó liệu có vấn đề gì không?

Bạn thân của vợ hay đến xin ngủ cùng vợ tôi, 2 người đó liệu có vấn đề gì không?

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Thử lòng vợ và nhân tình, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá không thể mua bằng tiền

Thử lòng vợ và nhân tình, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá không thể mua bằng tiền

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Đúng 3 ngày đầu tuần (25/8 - 31/8), 3 con giáp ngày càng vượng phát, tắm trong mưa tiền, Phú Quý kề cận, ngập trong may mắn

Đúng 3 ngày đầu tuần (25/8 - 31/8), 3 con giáp ngày càng vượng phát, tắm trong mưa tiền, Phú Quý kề cận, ngập trong may mắn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc rồi bất giác quỳ xuống

Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc rồi bất giác quỳ xuống

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Mẹ chồng bảo tôi cắt phăng mái tóc như cô vợ “hụt” của chồng với lý do khó hiểu, tôi quyết dọn ra riêng

Mẹ chồng bảo tôi cắt phăng mái tóc như cô vợ “hụt” của chồng với lý do khó hiểu, tôi quyết dọn ra riêng

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Nhân tình của anh trai đe dọa dàn cảnh tự tử để đưa chị dâu tôi vào tù

Nhân tình của anh trai đe dọa dàn cảnh tự tử để đưa chị dâu tôi vào tù

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Nóng: Bão số 5 liên tục tăng cấp, cảnh báo 3 tỉnh có mưa to, thời tiết nguy hiểm trong 6 giờ tới

Nóng: Bão số 5 liên tục tăng cấp, cảnh báo 3 tỉnh có mưa to, thời tiết nguy hiểm trong 6 giờ tới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mỗi lần gần gũi, vợ lại lấy gối che mặt, tôi thắc mắc rồi hóa đá với câu trả lời

Mỗi lần gần gũi, vợ lại lấy gối che mặt, tôi thắc mắc rồi hóa đá với câu trả lời

Chồng thương em gái ly hôn về nhà mẹ đẻ sống, anh ta còn nhường máy lạnh cho em gái để tôi bầu bì chịu nóng

Chồng thương em gái ly hôn về nhà mẹ đẻ sống, anh ta còn nhường máy lạnh cho em gái để tôi bầu bì chịu nóng

Thử lòng vợ và nhân tình, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá không thể mua bằng tiền

Thử lòng vợ và nhân tình, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ và bài học đắt giá không thể mua bằng tiền

Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc rồi bất giác quỳ xuống

Người yêu thông báo có bầu, tôi chỉ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc rồi bất giác quỳ xuống

Mẹ chồng bảo tôi cắt phăng mái tóc như cô vợ “hụt” của chồng với lý do khó hiểu, tôi quyết dọn ra riêng

Mẹ chồng bảo tôi cắt phăng mái tóc như cô vợ “hụt” của chồng với lý do khó hiểu, tôi quyết dọn ra riêng

Nhân tình của anh trai đe dọa dàn cảnh tự tử để đưa chị dâu tôi vào tù

Nhân tình của anh trai đe dọa dàn cảnh tự tử để đưa chị dâu tôi vào tù