Thời tiết hôm nay đại lễ 30/4: TPHCM ngày nắng nóng, chiều tối có nơi trở mưa dông

Dự báo thời tiết hôm nay 30/4/2025 các vùng trên cả nước như sau.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên vừa có dự báo mới về thời tiết ở TP HCM và đa số các tỉnh thành Nam Bộ xoay quanh sự kiện Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, diễn ra trong ngày 30/4, cụ thể:

Ngày 29/4 và ngày 30/4 thời tiết khu vực có mây thay đổi, ngày nắng nóng. Ngày 29/4, đêm không mưa; còn ngày 30/4 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi ở phía bắc thành phố. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 34-36 độ C.

Từ ngày Quốc tế Lao động 1/5 đến ngày 5/5, mây thay đổi, trời nắng, nắng nóng thu hẹp, mưa có xu hướng gia tăng, có nơi có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy; thời gian mưa vào trưa chiều, chiều tối, đêm về sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35 độ C.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, tại TP HCM, các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ, thời tiết trong ngày 30/4 và ngày 1/5 sáng và trưa trời nắng, chiều và tối khả năng xuất hiện mưa rào và dông, mưa dông khả năng cao còn kèm theo sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Hôm nay thời tiết Nam Bộ nắng nóng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 30/4:

Hà Nội nhiều mây, mưa rào, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 31- 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

