Dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Bắc Bộ trời chuyển mát, Nam Bộ nắng nóng

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, miền Bắc khả năng hứng mưa rào và dông cục bộ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dự báo về các hình thái thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 trên cả nước, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết từ 26 đến 29/4, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối và đêm 27-28/4 có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và rải rác có dông (tập trung vào chiều tối và đêm).

Từ 30/4 đến 1/5, Bắc Bộ Có mưa rào và dông, trời mát. Đến 2/5, mưa giảm, ngày nắng, chưa có dấu hiệu nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Tại Trung Bộ, từ đêm 27 đến 29/4, có mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Từ 30/4 đến 4/5, tại Trung và Nam Trung Bộ ít mưa, ngày nắng. Có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-33 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối 26/4, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Hình thái thời tiết này kéo dài đến hết ngày 4/5.

Hà Nội trang hoàng rực rỡ chào mừng kỷ niệm Ngày Thống nhất đất nước - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VTC News, dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới như sau:

Hôm nay 27/4, Hà Nội nhiều mây, sáng mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Ngày mai 28/4, tác động của không khí lạnh, nhiệt độ Hà Nội giảm nhanh, cao nhất phổ biến 27°C, thấp nhất duy trì ngưỡng 24°C, trời mưa rào và dông.

Ngày 29/4, khu vực này mưa rào, nhiệt độ ban ngày tăng lên 29°C nhưng ban đêm giảm nhẹ còn 23°C.

Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 (ngày 30/4), nhiệt độ Thủ đô giảm còn 27°C, cao nhất 24°C, trời nhiều mây, có mưa vừa.

Ngày 1/5, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội tăng trở lại lên ngưỡng 29°C, thấp nhất 23°C, trời có mây, mưa rào.

Từ 2-6/5, Thủ đô Hà Nội tạnh ráo, có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-32°C, chưa ghi nhận nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-26°C.

