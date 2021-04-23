Đi tắm biển, 4 học sinh lớp 6 đuối nước mất tích, đã tìm thấy thi thể 1 em

Xã hội 23/04/2021 18:09

Đầu giờ chiều nay 23/4, một nhóm 8 học sinh đã rủ nhau ra biển tắm, không may, có 4 em bị nước cuốn ra biển. Sau đó, 1 học sinh được tìm thấy đã tử vong, 3 học sinh khác hiện đang mất tích.

Theo báo Người Lao Động, chiều 23/4, UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa có một nhóm học sinh gặp nạn dẫn tới mất tích, chết đuối khi đi tắm biển.  

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, một nhóm khoảng 8 học sinh lớp 6 đã rủ nhau đi tắm biển thuộc thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trong lúc tắm biển, có 4 em (chưa rõ danh tính) không may bị nước biển cuốn mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng ngay lập tức đã tới hiện trường phối hợp tìm kiếm.

Đi tắm biển, 4 học sinh lớp 6 đuối nước mất tích, đã tìm thấy thi thể 1 em - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước - Ảnh: Người Lao Động 

Đến 15 giờ cùng ngày, thi thể một em học sinh đã được tìm thấy, 3 người còn lại đang mất tích. Theo lực lượng chức năng, cơ hội sống sót của 3 em còn lại gần như không có khả năng. Nguồn tin cho hay, nhóm học sinh đi tắm biển trên đều là học sinh Trường THCS Hoằng Hải, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

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