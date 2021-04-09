2 nam sinh lớp 9 đuối nước ở biển Cửa Lò, chỉ cứu được 1 em

Xã hội 09/04/2021 08:53

Một nhóm học sinh ở xã Nghi Ân, TP Vinh xuống biển Cửa Lò tắm biển thì một em bị chết đuối thương tâm.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, tối 8/4, thông tin từ Trung tâm cứu hộ, cứu nạn Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, Nghệ An cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã bàn giao thi thể một nam sinh lớp 9 chết đuối khi tắm biển cho gia đình và địa phương mai táng.

Trước đó, khoảng 15h35 chiều cùng ngày, một nhóm học sinh ở xã Nghi Ân, TP Vinh xuống biển Cửa Lò đoạn qua phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò chơi và tắm biển.

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 Khi lực lực lượng cứu hộ, cứu nạn có mặt ở hiện trường thì chỉ cứu được một em - Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình tắm biển, có 2 nam sinh bị sóng cuốn ra xa. Thấy tình hình vậy, người bạn trên bờ đã hô hoán mọi người. Tuy nhiên, khi lực lực lượng cứu hộ, cứu nạn có mặt ở hiện trường thì chỉ cứu được một em. Danh tính nạn nhân bị chết đuối được xác định là em P.G.Q. (15 tuổi, học sinh Trường THCS Nghi Ân)

Được biết, Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

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