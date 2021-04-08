Nghệ An: Hai nữ sinh đánh nhau dã man, người lớn đứng bên cạnh cổ vũ

Xã hội 08/04/2021 17:31

Trong clip, hai nữ sinh đánh nhau dã man, lao vào túm tóc đối phương và “quyết chiến” dữ dội. Điều đáng nói ở đây là cạnh bên có rất nhiều người lớn, họ đứng xem và cổ vũ.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, vào ngày 8/4, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) xác nhận, xã đang chỉ đạo lực lượng công an xã vào cuộc kiểm tra xác minh, mời những người liên quan trong vụ hai nữ sinh đánh nhau lên làm việc.

Theo đó, vào chiều 7/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip hai nữ sinh đánh nhau dã man, lao vào túm tóc đối phương và “quyết chiến” dữ dội. Điều đáng nói ở đây là cạnh bên có rất nhiều người lớn, họ chỉ đứng xem và cổ vũ. Cuối cùng, sự việc dừng lại khi một nữ sinh bị đối phương khống chế, đè xuống đất và nhận thua.

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 Những hình ảnh 2 nữ sinh đánh nhau dã man bên cạnh sự chứng kiến của nhiều người lớn - Ảnh: Cắt từ clip 

Danh tính những nữ sinh trong clip được xác định gồm H.T.K. (lớp 7, dân tộc Thổ), L.Th.V.Tr. (lớp 9, dân tộc Thái). Cả hai đều là học sinh trường THCS Dân tộc bán trú Nghĩa Mai.

Ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai (huyện Nghĩa Đàn), cho biết sự việc xảy ra vào ngày 3/4 tại đoạn đường vắng trên địa bàn. “Hai nữ sinh có mâu thuẫn nên nhắn tin thách đố, hẹn gặp để đánh nhau. Xã đã liên hệ với trường nơi hai nữ sinh học để làm rõ, đồng thời giao công an làm việc với những người liên quan”, vị lãnh đạo địa phương thông tin với Zing.

Hiện, Ban công an xã Nghĩa Mai đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc.

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