Chiều 21/3, người dân phát hiện nam sinh lớp 7 đuối nước thương tâm nên đã tri hô, tìm cách vớt nạn nhân lên bờ.

UBND xã Cát Lâm (huyện Phù Cát, tình Bình Định) cho biết lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc một nam sinh lớp 7 đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là em H.T.H (SN 2008, ở thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm). Chiều 21/3, người dân địa phương phát hiện em H. bị đuối nước tại khu vực suối Lỗ Lùm (thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm) nên đã tri hô, tìm cách vớt nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên em H. đã tử vong.

Nam sinh lớp 7 đuối nước thương tâm tại khu vực khai thác cát trái phép - Ảnh: Lao Động

Theo người nhà nạn nhân, H. đang ngủ trưa với mẹ thì nhóm bạn đến rủ đi hái me, đến chiều thì gia đình nhận thông tin H. gặp nạn tại suối.

Được biết, gia đình em H. có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống bằng nghề nông. Gia đình H. có 2 anh em, anh trai H. cũng bị ốm đau thường xuyên.

Người dân địa phương cho biết, khu vực suối Lỗ Lùm nơi em H. bị đuối nước thường xuyên xảy ra khai thác cát trái phép, tạo nhiều hố sâu rất nguy hiểm. Lãnh đạo UBND xã Cát Lâm cũng thừa nhận có tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra tại suối Lỗ Lùm nhưng cho rằng địa phương thường xuyên kiểm tra, xử lý.

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