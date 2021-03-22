Đưa xe tải gây tai nạn chết người đi kiểm tra thì tiếp tục gặp nạn khiến 2 người thương vong

Xã hội 22/03/2021 10:29

Đưa xe tải gây tai nạn chết người đi cân tải trọng và kiểm tra hệ thống phanh thì tiếp tục gặp tai nạn khiến 2 người thương vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn chết người xảy ra trên địa bàn.

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Hiện trường vụ tai nạn chết người - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin trên Người Lao Động, khoảng 18 giờ 27 phút ngày 18/3, tại Km 283+400 Quốc lộ 1A thuộc tổ dân phố 19, phường Nam Sơn, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải chở xi-măng mang BKS 18C-073.48 do anh Nguyễn Văn Liên (SN 1983, ngụ xã Liên Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) điều khiển đi hướng Thanh Hóa - Ninh Bình với xe máy mang BKS 35B2-396.57 do chị Hồ Thị H. (SN 1986; ngụ phường Nam Sơn, TP. Tam Điệp) đi phía trước cùng chiều. 

Hậu quả, chị H. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình nhưng đã tử vong sau đó.

Để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nói trên, khoảng 15 giờ ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Tam Điệp đã đưa chiếc xe tải đi cân tải trọng và kiểm tra hệ thống phanh tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 35-03D (cách kho tạm giữ phương tiện của Công an TP. Tam Điệp khoảng 500m).

Người điều khiển phương tiện là lái xe Nguyễn Văn Liên, đi cùng có thiếu tá Vũ Mạnh Thắng, cán bộ Công an TP. Tam Điệp.

Tuy nhiên, khi chiếc xe đi gần đến cổng của Trung tâm đăng kiểm thì bị mất lái, đâm vào tường nhà dân khiến anh Nguyễn Văn Liên tử vong tại chỗ, thiếu tá Vũ Mạnh Thắng bị thương.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Ninh Bình phối hợp điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn thương tâm Ninh Bình

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