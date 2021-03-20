Thấy nam thợ hồ không đi làm, người dân báo chính quyền địa phương đến kiểm tra thì phát hiện anh đã treo cổ tử vong.

Sự việc xảy ra tại xóm trọ nằm trên đường Thuận Giao 14, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào khoảng 8h30 ngày 20/3, nhiều người trong xóm trọ không thấy nam thanh niên làm nghề thợ hồ ở cùng xóm đi làm như thường ngày nên đến gọi cửa. Tuy nhiên, không thấy ai trả lời.

Bàng hoàng phát hiện thợ hồ treo cổ tử vong trong phòng trọ - Ảnh: Tiền Phong

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân liền trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an phường Thuận Giao nhanh chóng có mặt tại xóm trọ. Sau khi phá cửa vào trong phòng trọ, mọi người tá hỏa phát hiện nam thanh niên đã treo cổ tử vong.

Theo người dân, nạn nhân sống một mình. Thời gian gần đây, nạn nhân sinh hoạt bình thường mà không có biểu hiện gì khác lạ.

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