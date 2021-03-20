Người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư: 'Cháu nói con cảm ơn bố Mạnh!'

Người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội cho biết cháu bé đang dần bình phục và đã gọi anh là bố.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh (thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh), người cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng cho biết vết thương rạn xương ngón tay đã bình phục và anh đã đi làm được 3 ngày.

"Hôm qua cháu mới được tháo bột nên vẫn chưa đi học được, giờ bố của cháu đang ở nhà để hỗ trợ cho cháu phục hồi chức năng.

Gia đình bên đấy biết tôi rất lo lắng cho cháu nên thường xuyên gọi điện thông báo sức khoẻ của cháu. Tôi cũng hay nói chuyện với cháu và cháu đã gọi tôi là bố rồi. Có hôm cháu còn nói con cảm ơn bố Mạnh", anh Mạnh trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư đã đi làm trở lại - Ảnh: Internet

Trước đó, khoảng 17h30 phút chiều 28/2, bé N.P.H. (3 tuổi, ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng) đã bất ngờ bò từ trong nhà và ra lan can. Sau đó, bé H. trèo qua lan can và treo mình lơ lửng ở bên ngoài.

Cùng thời điểm, khi nghe thấy tiếng tri hô, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (làm nghề taxi tải) đã nhanh chóng leo qua tường rào và nhảy lên mái tôn trước sảnh tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng để cứu cháu bé. Rất may, bé H. chỉ bị thương.

Sáng 2/3, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại nhà (xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh).

'Siêu nhân' cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư: 'Về nhà tôi lao vào ôm hai con gái nhỏ bật khóc' "Về tới nhà, liên tưởng đến con mình, cứ thế tôi lao vào ôm hai con gái nhỏ bật khóc. Nhà tôi cũng không có lan can, các con rất nghịch nên nghĩ đến cảnh tượng con mình mà thế sẽ đau xót thế nào", anh Mạnh nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư.

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