Rủ nhau đi chơi, 3 học sinh ở xã Hoà Bình, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum đuối nước thương tâm.

Theo thông tin trên Báo Dân Sinh, UBND xã Hoà Bình, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh lớp 5 tử vong.

Danh tính các nạn nhân gồm L.Q.H và H.V.T.T (cùng trú thôn Pleidong, xã Hoà Bình) và em B.N.P.H (trú thôn 5, xã Hòa Bình). Gia đình của cả 3 em đều rất khó khăn.

Vào khoảng 13h ngày 22/3, sau khi ăn cơm, 3 em nhỏ học lớp 5B thuộc Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Hòa Bình) rủ nhau đi chơi.

3 học sinh lớp 5 đuối nước thương tâm - Ảnh: Báo Dân Sinh

Đến 18h40 cùng ngày, anh Bùi Phi Hùng (trú thôn 5, xã Hoà Bình) phát hiện có xe đạp và một số đồ dùng cá nhân trên bờ tại khu vực đập thủy lợi Ia Băng (xã Hoà Bình). Linh tính có điều chẳng lành, anh Hùng đi vòng quanh đập thuỷ lợi kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện cả 3 em nhỏ đã tử vong do đuối nước. Nhận tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt lập biên bản, hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân xấu số.

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