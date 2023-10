Sau khi phát hiện thi thể biến dạng trong xe chở rác, nhân viên tại trung tâm xử lý chất thải lập tức báo công an.

Sáng 24/3, Công an TP. Thuận An (Bình Dương) trao đổi với Tiền Phong về nguyên nhân dẫn đến cái chết của một nam công nhân tại bãi trung chuyển rác đóng trên địa bàn.

Theo đó, vào trưa 23/3, ông Đàm Thanh Tùng (SN 1977, KP 8, Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) - công nhân làm việc tại trạm trung chuyển rác phường Thuận Giao, TP. Thuận An đang làm việc thì bị xe chở rác lùi tông trúng và nằm bất tỉnh phía sau thùng xe nhưng tài xế xe chở rác không phát hiện.

Phát hiện thi thể biến dạng trong xe chở rác - Ảnh: Tiền Phong

Sau đó, tài xế cho điều khiển nút tự động khóa thùng rồi tiếp tục di chuyển đến trung tâm xử lý chất thải tại phường Chánh Phú Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương, cách bãi trung chuyển khoảng 20km.

Khi xe đến nơi và đổ chất thải xuống để xử lý thì nhân viên tại trung tâm xử lý chất thải phát hiện thi thể người biến dạng nên trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Đến chiều tối cùng ngày, khi công an vào cuộc điều tra thì xác định nạn nhân là ông Đàm Thanh Tùng nhân viên làm việc tại trạm trung chuyển rác.

Những người liên quan bao gồm tài xế xe chở rác, nhân chứng phát hiện thi thể đều được triệu tập để phối hợp công an điều tra làm rõ. Công an TP. Thuận An cho hay, hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, nếu kết luận cuối cùng xác định đây là vụ án vô ý làm chết người sẽ khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-thi-the-bien-dang-trong-xe-cho-rac-cong-an-binh-duong-thong-tin-399743.html