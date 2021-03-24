Nhận tin báo từ gia đình nạn nhân và nguồn tin quần chúng, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã bắt giữ gã đàn ông hiếp dâm bé gái tiểu học khi hắn đang thu dọn đồ bỏ trốn.

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng D.Đ.T (SN 1982, trú tại xóm 4, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, hiện đang ở trọ tại phường Hưng Bình, TP. Vinh) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái tiểu học.

Bắt giữ 'yêu râu xanh' hiếp dâm bé gái tiểu học - Ảnh: Báo Nghệ An

Tại cơ quan công an, T. khai vào ngày 22/3, sau khi đi chơi về liền nảy sinh ý định đồi bại nên đã lẻn vào một trường tiểu học gần đó và thực hiện hành vi hiếp dâm với một bé gái. Sau khi thỏa mãn thú tính, T. lo sợ bị bắt nên đi xe máy về nhà trọ lấy đồ đạc bỏ trốn nhưng chưa kịp thì bị Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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