Bị gọi điện chửi mắng, Nguyễn Thái Hậu cầm dao đến nhà mẹ vợ đâm anh rể tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thái Hậu (33 tuổi, ngụ thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) để điều tra về hành vi đâm anh rể tử vong.

Bị chửi qua điện thoại, nam thanh niên đến nhà đâm anh rể tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin đăng trên Người Lao Động, khoảng 23 giờ tối 21/3, Công an huyện Phù Cát nhận tin báo của Trung tâm Y tế huyện về việc ông N.V.N. (40 tuổi, ngụ phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) tử vong nên vào cuộc điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng hơn 1 giờ trước đó, ông N. ở nhà mẹ vợ tại thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát. Tại đây, sau khi nghe gia đình bên vợ than phiền người em cột chèo là Nguyễn Thái Hậu thường về nhà gây sự với em vợ nên ông N. điện thoại chửi mắng.

Bức xúc, Hậu cầm dao rồi chạy xe máy đến nhà mẹ vợ tìm ông N. Hậu dùng dao đâm ông N. bị thương rồi điều khiển xe về nhà.

Ông N. được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế Phù Cát cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Vụ án mạng đang được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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