Thông tin mới vụ cụ ông 73 tuổi làm bé gái 15 tuổi mang thai

Sáng 23/3, TAND TP. Thủ Đức (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cụ ông 73 tuổi làm bé gái 15 tuổi mang thai.

Ngày 23/3, TAND TP. Thủ Đức (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Duy Hiến (73 tuổi) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Tuy nhiên, phiên tòa tạm hoãn để xác minh do cha của bị hại hiện không có mặt tại nơi cư trú.

Theo cáo trạng, cháu B.L.T.T (15 tuổi) ở gần nhà nên thường xuyên đến nhà Hiến chơi. Khoảng cuối tháng 5/2020, cả hai nảy sinh quan hệ tình dục tự nguyện.

Cuối tháng 6/2020, cháu T. có biểu hiện lạ. Người mẹ đưa đi khám thì phát hiện bé gái 15 tuổi mang thai 7 tuần. Cháu T. kể chuyện quan hệ với Hiến cho mẹ nghe. Tuy nhiên Hiến không thừa nhận nên gia đình bé gái đã đến công an trình báo.

Tại cơ quan công an, Hiến thừa nhận hành vi nhưng khai chỉ quan hệ tình dục với cháu T. một lần duy nhất.

Cụ ông 73 tuổi làm bé gái 15 tuổi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Theo lời khai, khoảng tháng 5/2020, Hiến đang đi bộ về nhà thì thấy cháu T. đi sau lưng, sau đó bé gái tự ý vào phòng ngủ của Hiến nên cả hai phát sinh quan hệ.

Về phía bị hại, cháu T. cho biết do trước cửa nhà Hiến có kê một bộ bàn ghế đá nên cháu thường cùng các bạn ngồi chơi ở đây. Khoảng sau Tết Nguyên đán năm 2019, thấy cháu T. đi ngang nhà, Hiến liền gọi vào bếp dụ dỗ quan hệ. Hiến cho cháu T. 30.000 đồng và dặn không được nói cho ai biết.

Sau đó, Hiến nhiều lần quan hệ với cháu tại phòng ngủ nhà mình, lần cuối là khoảng cuối tháng 5/2020. Mỗi lần, Hiến cho cháu 20.000-50.000 đồng.

Bị cáo Hiến có một số tình tiết giảm nhẹ là người có công với cách mạng, người phạm tội là người từ 70 tuổi trở lên. Sau khi gây ra hậu quả, bị can tự nguyện bồi thường thiệt hại 120 triệu đồng. Tình tiết tăng nặng, bị can phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, quy định tại điểm i khoản 1 Điều 52 BLHS.

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