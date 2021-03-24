Nam thanh niên treo cổ tự tử để lại thư tuyệt mệnh: 'Sang thế giới bên kia cho bớt khổ'

Xã hội 24/03/2021 10:57

Nam thanh niên để lại thư tuyệt mệnh với nội dung buồn chán cuộc sống, mong được giải thoát rồi treo cổ tự tử.

Sáng 23/3 tại Thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ việc nam thanh niên treo cổ tự tử khiến dư luận địa phương xôn xao.  

Theo thông tin trên báo Lao Động, nam thanh niên sinh năm 1989 được người dân phát hiện đã treo cổ tử vong. Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện một bức thư tuyệt mệnh nạn nhân để lại. Qua thư, cảnh sát xác định do buồn bã cuộc sống, nghĩ quẩn nên nạn nhân đã tìm đến cái chết.

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Nam thanh niên để lại thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử - Ảnh: Lao Động

"Con chán cuộc đời này rồi, không thấy hứng thú gì nữa. Con sang thế giới bên kia cho bớt khổ, mọi người đừng trách và đừng buồn vì con", nội dung thư tay của nam thanh niên. 

Được biết, nạn nhân là người đã có vợ con nhưng đã ly hôn lại nghiện rượu, trầm cảm, thần kinh không ổn định nên thường xuyên có biểu hiện tiêu cực với cuộc sống.

Sau khi sự việc xảy ra, người nhà đã có mặt làm thủ tục đưa nạn nhân về nhà an táng.

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