Cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng ông Q. sát hại vợ rồi treo cổ tự tử vì mâu thuẫn gia đình.

Theo thông tin đăng tải trên Zing, Cơ quan CSĐT Công an TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cặp vợ chồng ở khu phố Ruộng Hời, phường Bảo Vinh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tối 23/3, vợ chồng ông Q. (48 tuổi) xảy ra cãi vã. Sáng nay (24/3), người dân phát hiện ông Q. chết trong tư thế treo cổ ở gần nhà, còn bà L. (47 tuổi, vợ ông Q.) tử vong với 3 nhát dao đâm.

Nhận tin báo, Công an TP. Long Khánh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nghi án chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử ở Đồng Nai - Ảnh: Zing

Từ kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng nhận định nhiều khả năng ông Q. sát hại vợ rồi treo cổ tự tử vì mâu thuẫn gia đình.

Vụ thi thể biến dạng trong xe chở rác: Công an Bình Dương thông tin Sau khi phát hiện thi thể biến dạng trong xe chở rác, nhân viên tại trung tâm xử lý chất thải lập tức báo công an.

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