Theo thông tin từ báo Dân Trí: Ngày 6/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đang truy tìm cô gái Võ Thị Diễm My (SN 1999, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai", còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Ông cho biết gia đình từng nhờ rất nhiều người giúp đỡ, kể cả Công an tỉnh Long An cũng vào cuộc điều tra nhưng không thể tìm ra con gái. "Tôi không biết liệu con có bị những người trong Tịnh thất Bồng Lai giấu hay không. Giờ đây, chúng tôi chỉ mong phiên tòa sắp tới xử ông Lê Tùng Vân và Lê Thanh Nhất Nguyên sớm kết thúc để có thể tiếp tục hành trình đi tìm con", ông Thắng chia sẻ trên báo Dân Trí.

Diễm My trong một lần đến Tịnh thất Bồng Lai được những người nơi đây quay clip và đăng lên mạng xã hội - Ảnh: Báo Dân trí

Bà Đoàn Thị Tuyết Mai (mẹ Diễm My) kể, cách đây 6 năm, gia đình bà cùng họ hàng đi thăm 10 ngôi chùa ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong chuyến đi, Diễm My gặp và tiếp xúc với một nhóm người trong "Tịnh thất Bồng Lai". Nhóm này thường xuyên dùng lời lẽ lôi cuốn để mời gọi Diễm My đến chơi tại cơ sở ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Sau khi trở về TPHCM, Diễm My cùng các chị em con dì ruột đến "Tịnh thất Bồng Lai" để tham quan và thăm các bé. "Từ đó, con bé như bị một thứ gì đó cuốn hút đến mức bỏ nhà đi, xuống đó ở, rồi cạo đầu xuất gia. Vợ chồng tôi nhiều lần đến tìm, nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng mới đưa được con về", bà Mai cho biết trên báo Dân Trí.

Bà Mai cho biết thêm, ngày 12/12/2019, với sự hỗ trợ của Công an huyện Đức Hòa, Diễm My được đưa trở về nhà. Sau 6 tháng tịnh dưỡng, sức khỏe và tinh thần của cô dần ổn định. Diễm My xin cha mẹ cho phép đi học trở lại và gia đình đồng ý. Tuy nhiên, đến ngày 20/6/2020, trong lúc đi học, Diễm My bất ngờ bỏ trốn và mất tích cho đến nay.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đọc quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân vào tháng 4/2024 - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh: Ngày 5/5, thông tin từ TAND huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, toà này sẽ đưa bị cáo Lê Tùng Vân (93 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) ra xét xử về tội loạn luân.

"Tòa sẽ đưa ra xét xử vào ngày 21/5 và sẽ được xử kín", lãnh đạo TAND huyện Đức Hòa cho biết trên báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh.

Theo kết quả điều tra, ông Lê Tùng Vân được xác định đã thực hiện hành vi giao cấu với hai con gái ruột là L.T.K.D. (32 tuổi, con với bà L.T.V.) và L.T.H.T. (32 tuổi, con với bà Cao Thị Cúc), dẫn đến việc ba người con lần lượt ra đời trong các năm 2014 và 2015.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 4/2024, khi Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Hòa gửi đơn tố giác hành vi có dấu hiệu loạn luân đến Cơ quan CSĐT huyện Đức Hòa. Công an vào cuộc và xác minh giai đoạn từ năm 1973 đến 1988, ông Vân sống cùng hai người phụ nữ là bà L.T.V. và bà Cao Thị Cúc tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tại đây, ông Vân lần lượt có sáu người con với bà L.T.V. và hai người con với bà Cúc. Dù biết rõ mối quan hệ huyết thống, ông Vân vẫn phát sinh quan hệ tình dục với hai con gái ruột.

Theo cáo buộc, để hợp thức hóa nguồn gốc ba đứa trẻ, tháng 12/2020, ông Vân cùng ba con trai là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và bà Cúc đã soạn thảo và ký tên vào các hợp đồng giả “mua bán tinh trùng” ghi thời điểm năm 2014, nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định không có bằng chứng cho thấy hai người con gái từng thực hiện thụ tinh nhân tạo. Giám định ADN xác nhận ba đứa trẻ là con của ông Vân với hai con gái ruột.

Mặc dù những người liên quan có tham gia bàn bạc, thảo luận nhằm che giấu hành vi phạm tội, nhưng cơ quan chức năng chưa đủ căn cứ xác định họ là đồng phạm nên không xem xét xử lý hình sự.

Trước đó, tháng 7/2022, ông Vân bị TAND huyện Đức Hòa tuyên phạt 5 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các con trai của ông cũng bị tuyên phạt từ 3 đến 4 năm tù; bà Cao Thị Cúc lãnh 3 năm tù.

Hiện bị cáo Lê Tùng Vân được tại ngoại do tuổi cao, sức yếu.