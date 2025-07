Theo thông tin báo Lao Động , khoảng 19h43 ngày 26/6, chị N.B.N (trú tại phường An Dương, Lê Chân, nay là phường An Biên, TP Hải Phòng) đi xe máy 15B1-85006, chở hai con di chuyển trên đại lộ Tôn Đức Thắng theo hướng từ cầu An Dương về nút giao Cơ Điện.

Đối tượng Lê Văn Quang (sinh năm 1987, ở tổ dân phố Đầu Cầu, phường Dương Quan, TP Thủy Nguyên cũ). Báo Lao Động.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường An Đồng, quận An Dương (nay là Công an phường An Hải) huy động tối đa lực lượng tập trung xác minh, làm rõ, truy bắt đối tượng.

Được sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định thủ phạm gây ra vụ cướp trên là đối tượng Lê Văn Quang (sinh năm 1987, ở tổ dân phố Đầu Cầu, phường Dương Quan, TP Thủy Nguyên cũ). Quang là đối tượng đã có 2 tiền án, từng bị Tòa án nhân dân quận Lê Chân (cũ) xử phạt tổng cộng 14 năm 9 tháng về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Đối tượng mới ra tù đầu năm 2025.