Vụ bé gái 4 tuổi rơi từ tầng cao chung cư: Mẹ liên tục gào thét, khóc ngất gọi tên con 'Mọi người ơi trả lại con cho em'

Xã hội 20/04/2021 08:19

Bé gái 4 tuổi không may rơi từ tầng 24 ở một chung cư Hà Nội xuống đất tử vong vào đêm 19/4.

Khoảng 20h30 tối qua ngày 19/4, người dân sống tại khu chung cư HH2 Xuân Mai Complex, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội nghe thấy tiếng động lớn dưới sảnh sau chung cư. Khi kiểm tra hiện trường, mọi người hốt hoảng khi phát hiện một bé gái khoảng 4 tuổi đã tử vong dưới nền đất. 

Theo ghi nhận từ báo Dân Việt, từ khi con gặp nạn, người mẹ liên tục khóc lớn, thất thần gọi con: "Con ơi, con về với mẹ, sao con bỏ mẹ mà đi vậy con ơi! Mọi người ơi trả lại con cho em....". Sau khi xảy ra sự việc, rất đông người dân hiếu kỳ đến hiện trường và động viên người mẹ trẻ ổn định tinh thần, vượt qua cú sốc lớn. 

Vụ bé gái 4 tuổi rơi từ tầng cao chung cư: Mẹ liên tục gào thét, khóc ngất gọi tên con 'Mọi người ơi trả lại con cho em' - Ảnh 1
Người dân liên tục động viên người mẹ - Ảnh: Báo Dân Việt
 
Vụ bé gái 4 tuổi rơi từ tầng cao chung cư: Mẹ liên tục gào thét, khóc ngất gọi tên con 'Mọi người ơi trả lại con cho em' - Ảnh 2
Mẹ không ngừng gọi tên con trong đêm - Ảnh: Báo Dân Việt 
Vụ bé gái 4 tuổi rơi từ tầng cao chung cư: Mẹ liên tục gào thét, khóc ngất gọi tên con 'Mọi người ơi trả lại con cho em' - Ảnh 3
Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh: Vietnamnet

Theo Bà Hoa, một người sống tại chung cư, vào khoảng 20h30 phút, khi bà đang đi tập thể dục ở sảnh trước của toà nhà thì bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh từ sân phía sau của toà nhà. Sau đó, bà nghe thấy tiếng hét thất thanh của một số người nên vòng ra sau phía sau toà nhà thì kinh hãi phát hiện sự việc. 

Một số người dân cho biết, gia đình bé mới chuyển về đây sinh sống được một thời gian thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Đến khoảng 22h cùng ngày, thi thể bé gái xấu số được đưa khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn nơi xảy ra sự việc. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. 

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