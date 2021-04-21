Bị xích lô tông trúng, xe sang móp méo trong đống gạch chồng chất, thái độ sau cùng của nữ tài xế xe sang khiến cư dân mạng 'há hốc'

Chủ xe Mercedes bị xích lô đâm trúng khiến mạng xã hội những ngày này xôn xao chia sẻ: "Tôi làm căng lên để anh ấy rút kinh nghiệm chứ không bắt đền".

Gần đây, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ câu chuyện ô tô Mercedes hạng sang bị xe xích lô đâm trúng trên cầu ở Hải Phòng. Cụ thể, một chiếc xích lô chế chở gạch do người đàn ông điều khiển lưu thông trên cầu An Dương thì bỗng bất ngờ mất lái, lấn sang bên kia làn đường, tông sầm vào xe ô tô Mercedes đang lưu thông hướng ngược lại. Sau cú va chạm, 1 phần gạch đổ ập lên nắp capo chiếc xe hạng sang, khiến đầu xe bị móp méo. Sau vụ tai nạn, nữ tài xế ô tô hoảng sợ nhìn đầu xe móp méo khi bị đống gạch chồng chất bên trên.

Vụ tai nạn khiến cộng đồng mạng xôn xao gần đây - Ảnh: Internet Chưa rõ nội tình bên trong thế nào, nhiều người trách móc về cách tham gia giao thông của tài xế xích lô, trong khi một số quan điểm khác bày tỏ lo lắng cho "số phận" bác tài xế xích lô khi gây ra hỏng hóc cho chiếc ô tô đắt tiền. Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, nữ tài xế xe ô tô Mercedes sau nhiều ngày qua đã chính thức chia sẻ về vụ việc. Theo đó, vụ việc đang lan truyền trên mạng xảy ra vào khoảng 10h30 phút ngày 20/4. Khi xảy ra sự cố, nữ tài xế cũng rất hoảng sợ, chị mất khoảng 10 phút chị mới ổn định tinh thần. Đáng nói, xe ô tô của chị cũng vừa hết bảo hiểm xong, chưa kịp mua thì xảy ra vụ tai nạn.



Hiện trường chiếc xe 'xấu số' bị gạch đè móp méo - Ảnh: Internet Vụ việc đang khiến cư dân mạng xôn xao về số phận của 'bác tài' xích lô - Ảnh: Internet Dù thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế xích lô cũng có ý chịu trách nhiệm sửa chữa xe cho chị nhưng nữ tài xế không bắt đền. "Anh ấy nói sẽ đi làm kiếm tiền rồi gửi lại tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ hoàn cảnh của gia đình tài xế này cũng khó khăn nên mới phải đi làm công việc này... Lúc đầu, tôi làm căng lên để anh ấy có trách nhiệm, rút kinh nghiệm để lần sau lưu thông chú ý hơn thôi chứ hoàn cảnh họ như vậy tôi không bắt đền", nữ tài xế chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị. Hiện tại, chiếc xe đã được gia đình chị đưa vào xưởng sửa chữa và chưa biết giá sửa hết bao nhiêu.

Nữ tiếp viên hàng không bị xe Mercerdes tông: Phong sang tên nhà cho mẹ để khắc phục hậu quả tai nạn nhưng tôi chưa nhận được 1 đồng Liên quan đến vụ việc nữ tiếp viên hàng không và tài xế GrabBike bị xe Mercerdes tông, người trong cuộc cho hay dù đã có văn bản viết tay rằng đối tượng sẽ sang tên căn nhà cho mẹ để khắc phục hậu quả, nhưng đến nay, các nạn nhân vẫn chưa nhận được tiền.

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