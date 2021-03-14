Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đang điều tra làm rõ nguyên nhân xe máy va chạm với xe đầu kéo trên QL6 khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Sau nguồn tin từ báo An Toàn Giao Thông, theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h15 ngày 13/3.

Lúc này, xe máy BKS 26H4 - 7312 do anh Lò Hải Lương (SN 2004, trú tại Nong Quỳnh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, Sơn La) điều khiển đi hướng Sơn La - Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: báo An Toàn Giao Thông

Khi đến địa điểm Km 273+700 QL6 đoạn qua thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 90C - 102.66 sơmi rơ-moóc 34R - 010.44 do Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1995, trú tại Lạc Nhúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) có cùng hướng điều khiển với xe anh Lương.

Cú va chạm đã khiến anh Lò Hải Lương tử vong tại chỗ, đồng thời chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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